اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داریم قانونی در مجلس تصویب شود تا دانشگاه‌ها نیز مانند مدارس از پرداخت عوارض نوسازی به شهرداری معاف شوند و اگر مجلس بتواند این قانون را نه تنها برای سال 90 به بعد بلکه برای ماقبل سال 90 نیز تصویب کند کمک قابل ملاحظه‌ای به دانشگاه‌ها کرده است.

وی در پاسخ به اینکه چند درصد بودجه عمرانی دانشگاه صرف پرداخت عوارض شهرداری می‌شود گفت: بستگی دارد چقدر ساختمان‌سازی داشته باشیم. تقریبا برای هر پروژه عمرانی در دانشگاه حدود 20 درصد بودجه عمرانی دانشگاه برای عوارض شهرداری هزینه می‌شود.

رئیس دانشگاه یاسوج در پاسخ به اینکه آیا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض شهرداری پیگیری داشته است یا خیر، گفت: دو سه بار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قول داده که بحث عوارض شهرداری دانشگاه‌ها حل شود و به عنوان یک قانون یا ماده واحده در برنامه پنجم توسعه آورده شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

ارژنگ افزود: اگر معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض نوسازی به مجلس ارائه شود و خوب هم از آن دفاع شود مجلس حتما آن را تصویب می‌کند. خبری که از مجلس دارم این است که نماینده دولت به عنوان مخالف صحبت کرده یعنی بحث "معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض نوسازی" از یک طرف دولت به مجلس ارائه شده و سپس نماینده دولت در مقام مخالفت با آن برآمده و استدلالش نیز این بوده که اگر دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند درآمد شهرداری‌ها کم می‌شود.

رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: وقتی نماینده دولت با معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض شهرداری مخالفت کرده است، مجلس هم گفته است وقتی نماینده دولت خودش مخالف است، پس برای چه این موضوع را تصویب کنیم.

ارژنگ خاطرنشان کرد: اگر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به هماهنگی دولت برای دفاع از معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض نوسازی کند، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس غالبا افرادی دانشگاهی هستند و کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در مجلس فعال شود در مجموع ظرفیت‌ها و اهرم‌هایی وجود دارند که بتوانند درباره این موضوع تصمیم بگیرند.

وی افزود: همان طور که آموزش و پرورش از پرداخت عوارض نوسازی معاف است انتظار داریم دانشگاه‌ها نیز معاف باشند چون هر دو کار آموزشی و فرهنگی می‌کنند.

رئیس دانشگاه یاسوج از مذاکره پنج شنبه 4 بهمن ماه با شهردار یاسوج بر سر عوارض نوسازی این دانشگاه خبر داد و گفت: توافقاتی با شهردار داشتیم تا با پرداخت مبالغی بتوانیم بحث عوارض نوسازی دانشگاه یاسوج را حل کنیم و پایان کار دهند.