زننده گل افتتاحیه جام جهانی 2010 به ناتینگهام می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، شابالالا تا پایان این فصل از رقابت ها در کایزرچیف می ماند اما برای اینکه بخت خود را برای پیوستن به یک تیم مطرح اروپایی زنده نگه دارد در پایان این فصل از رقابت ها به ناتینگهام می پیوندد.

مهاجم تیم ملی آفریقای جنوبی به "کیک آف" گفت: بسیار خوشحالم که از آزمون تیم ناتینگهام سربلند خارج شده ام. من تا به حال موفق به فتح قهرمانی با کایزرچیف نشده ام و انشاءالله پس از اینکه با این تیم قهرمان شدم به ناتینگهام خواهم رفت.

شابالالا در دیدار افتتایحه رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی مقابل مکزیک گل زد. آن بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.