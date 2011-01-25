  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

زننده گل افتتاحیه جام جهانی 2010 به ناتینگهام می پیوندد

زننده گل افتتاحیه جام جهانی 2010 به ناتینگهام می پیوندد

"سیفیوه شابالالا" زننده گل نخست رقابت های جام جهانی 2010 به تیم فوتبال ناتینگهام فارست انگلستان خواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شابالالا تا پایان این فصل از رقابت ها در کایزرچیف می ماند اما برای اینکه بخت خود را برای پیوستن به یک تیم مطرح اروپایی زنده نگه دارد در پایان این فصل از رقابت ها به ناتینگهام می پیوندد.

مهاجم تیم ملی آفریقای جنوبی به "کیک آف" گفت: بسیار خوشحالم که از آزمون تیم ناتینگهام سربلند خارج شده ام. من تا به حال موفق به فتح قهرمانی با کایزرچیف نشده ام و انشاءالله پس از اینکه با این تیم قهرمان شدم به ناتینگهام خواهم رفت.

شابالالا در دیدار افتتایحه رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی مقابل مکزیک گل زد. آن بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 1239283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها