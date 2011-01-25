به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت ملی گاز و بانک صادرات برای نهایی کردن قرارداد این دو طرح گازی اسفند ماه سال گذشته یک تفاهم نامه داخلی امضا کرده بودند، گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به 70 نشست مشترک بین دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی برگزار شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اخذ مجوز از کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور و سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرارداد این دو طرح گازی به بانک صادرات، تصریح کرد: در حال حاضر ساخت پالایشگاه گازی بیدبلند دو از حدود 17 درصد پیشرفت فیزکی برخوردار است ضمن آنکه سفارش برخی از اقلام و کالاهای مورد نیاز این طرح انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه به زودی 700 میلیون یورو منابع ال سی (اسناد اعتباری) پالایشگاه بیدبلند از بانک تجارت به بانک صادرات منتقل خواهد شد، اظهار داشت: بانک صادرات هم تعهد کرده تا پایان اسفند ماه سالجاری حدود 300 میلیون یورو به این پروژه منابع مالی تزریق کند.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با یادآوری اینکه در مجموع از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 6 میلیارد دلار قرارداد جدید با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی در صنعت گاز امضا شده است، تاکید کرد: برای ساخت طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان هم تاکنون مطالعات بنیادی این پروژه گازی و تحصیل اراضی به پایان رسیده است.

به گفته وی هدف از اجرای طرح استحصال اتان پالایشگاه گاز پارسیان تولید سالانه 1.3 میلیون تن خوراک پتروشیمی فیروزآباد، 1.1 میلیون تن گاز مایع، 900 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات است.

در ادامه مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز هم با بیان اینکه برای امضای قرارداد 4 میلیارد دلاری با بانک صادرات تنظیم اساسنامه مشترک شرکت انرژی سپهر، تعیین قیمت و قراردادبلند مدت تامین خوراک گازی انجام شده است، افزود: ثبت شرکت مشترک بین بانک صادرات و شرکت ملی گاز هم آذر ماه سالجاری به پایان رسیده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون زمین و سایت برای ساخت و تکمیل این دو طرح پالایش گاز انجام شده است، خاطر نشان کرد: امضای این قرارداد مشارکتی با بانک صادرات اولین و جدیدترین تجربه خصوصی سازی در صنعت گاز ایران به شمار می رود.