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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

اعضاي كميسيون بهداشت مجلس فردا با رييس جمهوري ديدار مي كنند

نورالدين پيرموذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس از جلسه مشترك اعضاي اين كميسيون با سيد محمد خاتمي رييس جمهوري در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وي روز يكشنبه در جمع خبرنگاران پارلماني با اعلام اين خبر افزود: با توجه به نارسايي ها و بحران ها در دانشگاه ها و مراكز بيمارستاني دولتي به دليل عدم تخصيص منابع اين ديدار صورت مي گيرد.

پيرموذن خاطرنشان كرد: افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي و بودجه سالانه ، تخصيص 100 درصد اعتبارات بهداشت و درمان ، جذب و استخدام فارغ التحصيلان جامعه پزشكي بيكار وواقعي كردن تعرفه پزشكي و سرانه بيمه درماني از محورهايي است كه با رييس جمهور مطرح خواهد شد.

مخبر كميسيون بهداشت تاكيد كرد: اجراي موارد تصويب شده در مجلس در خصوص بيمه روستاييان و پرداخت دويست هزار ميليارد به سازمان بيمه خدمات درماني براي پرداخت بدهي هاي معوقه و اختصاصي 250 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي دادن بدهي سازمان هاي بيمه و بيمارستان ها از ديگر درخواست ها اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از خاتمي است.

وي تاكيد كرد: در اين جلسه همچنين موضوع سو مديريت در مجموعه وزارت بهداشت نيز با رييس جمهوري مطرح خواهد شد.

کد مطلب 123929

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