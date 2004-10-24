اعضاي كميسيون بهداشت مجلس فردا با رييس جمهوري ديدار مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وي روز يكشنبه در جمع خبرنگاران پارلماني با اعلام اين خبر افزود: با توجه به نارسايي ها و بحران ها در دانشگاه ها و مراكز بيمارستاني دولتي به دليل عدم تخصيص منابع اين ديدار صورت مي گيرد.

پيرموذن خاطرنشان كرد: افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي و بودجه سالانه ، تخصيص 100 درصد اعتبارات بهداشت و درمان ، جذب و استخدام فارغ التحصيلان جامعه پزشكي بيكار وواقعي كردن تعرفه پزشكي و سرانه بيمه درماني از محورهايي است كه با رييس جمهور مطرح خواهد شد.

مخبر كميسيون بهداشت تاكيد كرد: اجراي موارد تصويب شده در مجلس در خصوص بيمه روستاييان و پرداخت دويست هزار ميليارد به سازمان بيمه خدمات درماني براي پرداخت بدهي هاي معوقه و اختصاصي 250 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي دادن بدهي سازمان هاي بيمه و بيمارستان ها از ديگر درخواست ها اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از خاتمي است.

وي تاكيد كرد: در اين جلسه همچنين موضوع سو مديريت در مجموعه وزارت بهداشت نيز با رييس جمهوري مطرح خواهد شد.