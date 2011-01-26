صنعت سنتی سنگ لرستان ؛ مسافر جا مانده قطار تکنولوژی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوری که با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان ۲۲ درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.

این در حالی است که هم اکنون این صنعت با ظرفیت در زمینه های مختلف از جمله فرآوری، تجهیزات و امکانات به روز و مدرن، بازاریابی، ضایعات بالا، عدم تنوع محصولات و ...با چالشهای زیادی مواجه است.

فرآوری سنگ در لرستان مورد غفلت قرار گرفته است

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان با انتقاد از وضعیت کنونی واحدهای سنگبری فعال در استان، اظهار داشت: یکی از مزیت های بزرگ استان لرستان بحث فرآوری سنگ است که متاسفانه این امر مورد غفلت قرار گرفته است.

علی مهدوی با تاکید بر اینکه روند کنونی فعالیت واحدهای تولید سنگ در استان لرستان راضی کننده نیست، بیان داشت: با وجود اینکه متولی این واحدهای سنگبری سازمان صنایع و معادن است ولی ما هنوز نتوانسته ایم به تفاهم با این واحدها به منظور تغییر روش های تولید و ارتقا فرآوری سنگ برسیم.

وی تصریح کرد: اگر این واحدهای سنگبری و تولید سنگ با همین روند کنونی به فعالیت خود ادامه دهند به جایی نخواهیم رسید.

بی توجهی به تنوع تولید در صنعت سنگ لرستان

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه نگاه ویژه به بخش سنگ به عنوان ظرفیتی عظیم در استان ما وجود ندارد، یادآور شد: درحال حاضر نگاه درواحدهای سنگبری استان تنها تولید سنگ برای استفاده درنمای ساختمانهاست.

مهدوی با تاکید بر اینکه نگاه در زمینه استفاده از سنگ باید از بیرون ساختمان به درون ساختمان برده شود، ادامه داد: باید به سمتی حرکت کرد که تولیدات سنگ استان با تنوع و ارزش افزوده بیشتری عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه به وزارت صنایع و معادن ارائه شده است تبدیل استان لرستان به پایلوت سنگ کشور است که در صورت استمرار فعالیت واحدهای سنگبری با وضعیت کنونی این امر محقق نخواهد شد.

هدفمندی یارانه ها واحدهای سنگبری را مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین خواهد کرد

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با اشاره به اثرات هدفمندی یارانه ها بر فعالیت واحدهای سنگبری استان، افزود: این طرح واحدهای سنگبری را مجبور خواهد کرد که به سمتی حرکت کنند که پرت و ضایعات کمتری داشته باشند.

مهدوی با اشاره به فعالیت سنتی واحدهای سنگبری استان و هدررفت بخشی از منابع سنگ در جریان تولید، ابراز امیدواری کرد که با هدفمندی یارانه ها این واحدها در راستای به روزرسانی دستگاهها و تجهیزات خود حرکت کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۵۰ واحد سنگبری در استان لرستان، افزود: این واحدهای با ظرفیت اشتغال مستقیم ۵ هزار نفر در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان ظرفیت تولید این واحدها را ۱۳ میلیون مترمربع در سال عنوان کرد و گفت: این در حالی است که تنها ۲۰ درصد واحدهای سنگبری استان به صورت مدرن فعالیت می کنند.

واحدهای سنگبری لرستان به صورت سنتی فعالیت می کنند

پیش از این نیز مهدوی در جریان گفتگویی دیگر با خبرنگاران با انتقاد از عملکرد واحدهای فرآوری سنگ لرستان، گفته بود که هم اکنون ۳۵ درصد ظرفیت تولید واحدهای سنگبری لرستان خالی است.

وی با اشاره به ضعفهای واحدهای سنگبری وفرآوری سنگ استان، یادآورشد:برخی ازاین واحدها باوجود پیشرفتهای تکنولوژی در دنیا همچنان به صورت سنتی در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان از عدم تنوع تولید و عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در این واحدها انتقاد کرد و گفت: با استمرار این روند واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ استان به طور قطع نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.

مهدوی با تاکید براینکه واحدهای تولید سنگ لرستان باید در راستای تنوع در تولید محصولات خود گامهای جدی بردارند، خاطر نشان کرد: این واحدهای برای روی پا ماندن چاره ای جز این امر نخواهند داشت.

عمده صادرات سنگ این استان به صورت خام است

این در حالی است که استاندار لرستان نیز با بیان اینکه عمده صادرات سنگ این استان به صورت خام است، این امر را موجب محروم شدن لرستان از ارزش افزوده ناشی از صادرات سنگ دانست.

حبیب الله دهمره با بیان اینکه درحال حاضر یک پنجم سنگ ساختمانی کشور درلرستان تولید می شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیون دلار صادرات سنگ از استان وجود داشته است که این میزان صادرات به صورت خام بوده است.

وی یادآور شد: با بکارگیری صنایع جدید و فرآوری سنگهای استان می توان این میزان صادرات و ارزش افزوده ناشی از آن را افزایش داد.

استاندار لرستان خواستار سرمایه گذاری ویژه بر روی صنعت سنگ استان شد و خاطرنشان کرد: با کار کارشناسی شده و با حضور نخبگان علمی و صنعتی استان باید از این نعمت خدادادی بیشترین استفاده را داشته باشیم.

به هر حال به نظر می رسد هدفمندی یارانه ها فرصتی است که چالشهای متعدد در این صنعت مستعد استان لرستان با ظرفیت عظیم اشتغالزایی برطرف شود که این امر خود حمایت دولت در زمینه اعطا تسهیلات به واحدهای تولید و فرآوری را می طلبد.