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۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

مراسم دهه آخر صفر در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم دهه آخر صفر در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

همزمان با دهه آخر ماه صفرالمظفر، مراسم دعای توسل، کمیل و ندبه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دعای توسل، شامگاه سه شنبه پنجم بهمن ماه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با اجرای مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

دعای کمیل این هفته شبانگاه پنجشنبه 7 بهمن پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری قرائت می شود.

همچنین مراسم دعای ندبه صبح جمعه 8 بهمن ماه از ساعت 7 بامداد توسط احمد صالحی خوانساری در مصلای بزرگ ری برگزارمی شود.

به مناسبت دهه آخر ماه صفر و ایام رحلت پیامبر اعظم (ص) و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، مراسم سوگواری از 4 تا 11 بهمن هر شب و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام لواسانی و مرثیه سرایی برادر مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

کد مطلب 1239321

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