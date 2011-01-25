به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دعای توسل، شامگاه سه شنبه پنجم بهمن ماه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با اجرای مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.



دعای کمیل این هفته شبانگاه پنجشنبه 7 بهمن پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری قرائت می شود.



همچنین مراسم دعای ندبه صبح جمعه 8 بهمن ماه از ساعت 7 بامداد توسط احمد صالحی خوانساری در مصلای بزرگ ری برگزارمی شود.



به مناسبت دهه آخر ماه صفر و ایام رحلت پیامبر اعظم (ص) و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، مراسم سوگواری از 4 تا 11 بهمن هر شب و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام لواسانی و مرثیه سرایی برادر مجتبی باقری در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.