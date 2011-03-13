خبرگزاری مهر- سرویس سیاسی: "طلبه سیرجانی" هرچند نامی نیست که مانند برخی از سیاستمداران و ورزشکاران کشور، شهرتی میان مردم و هوادارانی که برایش هورا بکشند داشته باشد، اما در میان دانشجویان عدالتخواه و دلسوزان انقلاب به چهره‌ای نام آشنا تبدیل شده است.

اگر هنوز نام این طلبه-رزمنده عدالتخواه را نشنیده اید با ما تا انتهای مصاحبه همراه شوید. در این گفتگوی صمیمانه با کسی آشنا خواهید شد که به تنهایی، فریاد عدالتخواهی را در پاسخ به مطالبه رهبر فرزانه انقلاب در گوشه ای از این کشور بلند کرده است. گوشه ای از حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری که او در آنجا تحصن کرده و چادر محقرش را به مرکز عدالتخواهان انقلاب تبدیل کرده است.

حجت الاسلام علیرضا جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هدف اصلی خود از انجام تحصن در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار داشت: وقتی که شاهد ظلمی آشکار در سیرجان بودم و البته می دانستم که در سراسر کشور چنین ظلم هایی نهادینه شده است لذا بر اساس احساس تکلیف و انجام امر به معروف و نهی از منکر اقدام به این کار کردم.

وی اضافه کرد: حرکتی که من آغاز کرده ام حرکتی کاملا مردمی است و وابسته به هیچ فرد خاص یا جناح سیاسی نیست و موضوعش هم فقط عدالتخواهی است.

طلبه سیرجانی در بیان اقدامات دیگرخود، گفت: در ابتدای سال 85 نامه ای به رئیس جمهور نوشتم با عنوان "فریاد عدالت" تا بدینوسیله احمدی نژاد که صراحتا گفته بود که "اگر جایی بی عدالتی دیدید چنان فریاد بزنید که صدایش به تهران برسد" مستقیما به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: ما انتظار داشتیم احمدی نژاد که چنین ادعایی کرده است برخورد جدی با این مسائل نماید، درحالیکه متاسفانه بعد از گذشت 5 سال چنین نشد.

جهانشاهی در عین حال تصریح کرد: البته از یک طرف خدا را شکر می کنم که رئیس جمهور به این موضوع ورود نکرد و ماجرا سیاسی نشد بلکه مردمی باقی ماند.

وی ادامه داد: با این وجود از حرکت رئیس جمهور گلایه دارم چون در این چند ماهی که من در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تحصن کرده ام هم از مجلس و هم از قوه قضائیه به دیدنم آمده اند اما هنوز از نهاد ریاست جمهوری کسی نیامده است البته جز آقای مشایی که من هم بنا بدلایلی قبول نکردم.

طلبه سیرجانی در ادامه به درخواست دیدار مشایی در شب یلدا اشاره کرد وافزود: در حدود یکماه قبل از شب یلدا چند نفری که مرتبط با نهاد ریاست جمهوری بودند به دیدن من آمدند و گفتند که ما می رویم با دکتر(احمدی نژاد) صحبت می کنیم تا ببینیم که برای حل مسائل شما چه کاری می توان انجام داد که بعد از آن یک شب مانده بود به شب یلدا به اینجا آمدند و گفتند قرار شده که از طرف آقای دکتر(احمدی نژاد) آقای مهندس مشایی به همراه چند نفر از معاونین بیایند و شما را ببینند حتی ساعت ملاقات هم برای من مشخص کردند و گفتند شب یلدا ساعت 10 تا 12 آقای مشایی به دیدار شما خواهد آمد و حتی عنوان کردند که "آقای مشایی می خواهد شب یلدایش را در خیمه عدالتخواهی بگذراند!".

وی خاطرنشان کرد: اما من به آنها گفتم که بدلیل اینکه آقای مشایی حاشیه اش بیشتر از متن اش است و فعلا بعنوان اولین نفری که قرار است از طرف دولت به اینجا بیاید ایشان نباشد بهتر است.

وی با اشاره به نمایندگانی که از قوه قضائیه برای دیدنش آمده بودند، گفت: از طرف قوه قضائیه هم 4 نفر به دیدن من آمدند و آنطوری که ادعا می کردند از قسمت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بودند اما هرچه که من به آنها اصرار کردم که کارت شناسایی و حکم خود را نشان دهند آنها امتناع می کردند که فکر می کنم این بخاطر غرور کاذبشان بود البته غرور کاذبی که شخصیت حقوقیشان برایشان بوجود آورده بود و به هرحال نمایندگان قوه قضائیه موضوع بنده را جدی نگرفتند.

طلبه سیرجانی افزود: حتی از وزارت اطلاعات هم با من تماس گرفتند و گفتند به یک آدرسی بیا و خودت را معرفی کن که من هم به آنها گفتم من که با شما کار ندارم، شما با من کار دارید پس شما بیایید اینجا که آنها هم گفتند مگر تو خواسته ای نداری که گفتم نه، من خواسته ای ندارم!

وی در ادامه تصریح کرد: با این اوضاع من تقریبا به این نتیجه رسیدم که بگویم "هیچ خواسته ای از مسئولان ندارم!".

جهانشاهی با طرح این سئوال که"چرا بچه حزب اللهی ها فریادعدالتخواهی را می شنوند ولی توجهی به آن نمی کنند، گفت: احتمالا در آینده ای نزدیک دست به اعتصاب غذا می زنم البته نه به خاطر اعتراض به مسئولان چون آنها تکلیفشان معلوم است بلکه در اعتراض به کسانی که ادعای بچه حزب اللهی بودن دارند اما توجهی به فریاد عدالتخواهی نمی کنند.

گفتنی است، حجت الاسلام علیرضا جهانشاهی معروف به "طلبه سیرجانی" هم اکنون در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم در چادری مسافرتی سکنی گزیده است. وی در اعتراض به زمین خواری های شهر سیرجان ، اقداماتی انجام داد و پس از اینکه به اعتراضاتش ازسوی مسئولان اعتنایی نشد، اقدام به پیاده روی ازسیرجان به سمت تهران کرد. تیرماه سال87 درمسیر سیرجان به تهران در بدو ورود به استان فارس، توسط دادگاه ویژه روحانیت شیراز بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد.

او پس از چند ماه با پیام"شکرالله مساعیکم"رهبر معظم انقلاب آزاد گشت و باز هم راه های قانونی را برای رسیدن به مطالباتش پیمود، اما درپی بی نتیجه ماندن آنها، دومرتبه به نشانه ی اعتراض، در تاریخ 27 اردیبشهت88 ، شروع به پیاده روی از مسیر قم تا تهران کرد و هم اینک نیز به نشانه ی اعتراض به عدم برخورد با مفسدین در حرم حضرت عبدالعظیم اقامت دارد و همچنان منتظرمسئولان مربوطه برای پاسخ به مطالباتش است. البته وی می گوید: اخیراً محدودیت‌هایی را از سوی تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) علیه بنده اعمال کرده‌اند.

چندی پیش نیز طلبه تبریزی بنام حجت الاسلام روح‌الله بجانی به وی پیوست و احتمال می رود تا چند ماه آینده ، طلبه شیرازی که هنوز نام او نامشخص نیست، در اعتراض به فساد و زمین خواری های عده ای در این شهر، به این دو بپیوندد.