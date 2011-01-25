به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی به همراه هیئت همراه برای ملاقات با برخی مسئولان کشور قطر وارد دوحه شد.

این سفر به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی در استان خوزستان و بررسی زمینه های روابط گسترش فعالیت های اقتصادی بین استان و کشور قطر خواهد بود.



در این سفر بازدید از صنایع و دیدار با مسئولان کشور قطر در دستور کار قرار دارد. همچنین حجازی و هیئت همراه در یکی از برنامه های خود، دیداری با وزیر محیط زیست کشور قطر هم خواهند داشت.



این سفر چندمین سفر حجازی به کشور قطر برای گسترش راه های همکاری دوجانبه است به گونه ای که در آذرماه نیز یک هیئت اقتصادی از کشور قطر برای توسعه همکاری ها وارد خوزستان شد و از توانمندی های استان دیدن کرد.



حجازی در خصوص اینگونه سفرها می گوید: با گذشت حدود هفت ماه از برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری استان، دروازه جذب سرمایه به داخل استان خوزستان نه تنها از سراسر استان بلکه از دیگر کشورها نیز باز شده است.



وی افزود: ارتباط های بسیار خوبی در این خصوص برقرار شده و نگاه به خوزستان نگاه جدیدی است که زمینه جذب سرمایه را به خوبی فراهم کرده است.



استاندار خوزستان ادامه داد: در سفرهایی که به کشورهای قطر، چین و ترکیه داشتیم آنها با ظرفیتها و استعدادهای استان خوزستان آشنایی نداشتند که این مسئله نشان می دهد که در این باره نتوانسته ایم ظرفیتهای استان را نه تنها به دنیا بلکه به داخل کشور نیز معرفی کنیم.



حجازی تاکید کرد: در رایزنی با برخی کشورهای خارجی متوجه شدم برخی از آنها به خصوص کشور قطر برای سرمایه گذاری در استان خوزستان عجله و اشتیاقی به مراتب بیشتر از ما دارند زیرا استان خوزستان در تمام زمینه ها دارای پتانسیل بالایی است و آنها به این امر به خوبی واقف هستند.



وی علاقه تجار و بازرگانان قطری را به گسترش ارتباطات تجاری با کشورمان بسیار خوب توصیف کرد و افزود: استان خوزستان موقعیت مناسبی برای حضور در بازار قطر دارد.