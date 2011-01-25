نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، نجیب میقاتی نامزد مورد حمایت جریان هشت مارس موفق شد حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان را برای تصدی نخست وزیری به دست آورد.



بر اساس این گزارش ، میقاتی توانسته است 65 نماینده پارلمان را با خود همراه کند و به این ترتیب جای سعدالحریری را در ریاست دولت لبنان بگیرد.



این در حالی است که طرفداران سعدالحریری در مخالفت با تصدی نخست وزیری لبنان از سوی میقاتی از شب گذشته با ریختن به خیابانها و آتش زدن خودروها و اموال عمومی و بستن خیابانها به اغتشاشگری می پردازند و در این راه، شبکه العربیه به حمایت گسترده خبری و رسانه ای از آنها ادامه می دهد.