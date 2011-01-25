ادامه ارائه درس تنظیم خانواده در دانشگاه/ درس جدید ابلاغ نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن مروتی با وجود همه مطالب عنوان شده درباره حذف درس کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از فهرست دروس عمومی دوره کارشناسی و جایگزینی آن با درس "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری"، اظهار داشت: هنوز هیچ بخشنامه‌ای در این خصوص به دانشگاه ابلاغ نشده و درس تنظیم خانواده تا زمان اعلام جایگزین برای آن از سوی وزارت علوم، در دانشگاه ارائه می شود.

وی افزود: با آنکه بازنگری برخی دروس و سرفصل‌ها در دستور کار وزارت علوم قرار دارد، اما هنوز درباره درس تنظیم خانواده موضوعی ابلاغ نشده است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه این درس به احتمال زیاد حذف نمی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب عنوان شده از سوی مدیر کل امور آموزشی وزارت علوم، به احتمال فراوان این درس حذف نمی شود، بلکه در رابطه با بحث بازنگری در علوم انسانی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.