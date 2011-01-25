به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و ترابری، طول بزرگراه‌های احداث شده از دوسال گذشته تاکنون به طور متوسط، سالیانه 648 کیلومتر می باشد در حالی که این مقدار در دوره 11ساله (از سال 1376تا 1387) 2/271 کیلومتر می باشد.

همچنین طول راه‌های اصلی احداث شده از سال 87 تا 1389 بطور متوسط سالیانه 622 کیلومتر می باشد در حالی که این مقدار از سال 1376تا 1387، 4/403 کیلومتر می باشد.

طول آزاد راه‌های احداث شده در دو سال اخیر تا کنون بطور متوسط سالیانه 132کیلومتر است در حالی که این مقدار در دوره 11 ساله گشذته 85 کیلومتر می باشد. که نشان می‌دهد در دوره اخیر 5/1 برابر دوره‌های گذشته کار انجام شده است.

اهم پروژه‌های بهره‌برداری شده در خصوص احداث راه در دو سال اخیر در بخش آزادراه‌ها شامل آزادراه قزوین- رشت به طول 138 کیلومتر، آزادراه خر‌م‌آباد- پل زال به طول 104 کیلومتر، آزاد راه تهران- پردیس به طول 23 کیلومتر، پل میان گذر دریاچه ارومیه ( باند اول در سال 1387 و باند دوم در سال 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت)، آزاد راه ساوه - همدان به طول 175 کیلومتر که 60 کیلومتر باند برگشت در سال 1388 و باند رفت در سال 1389 بهره برداری شده است.

همچنین پروژه های بسیاری در دست اجرا است که از اهم آنها شامل آزادراه کنار گذر شمالی مشهد به طول 72 کیلومتر، آزادراه تبریز – ارومیه به طول 124کیلومتر، آزادراه پل زال – اندیمشک به طول 49 کیلومتر، آزادراه کنار کذر شرقی اصفهان به طول 90 کیلومتراست.

عملیات اجرایی قطعه سوم آزاد راه زنجان – تبریز ( بستان آباد – تبریز ) به طول 30 کیلومتر نیزبزودی به بهره‌برداری می‌رسد.