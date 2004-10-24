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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

در ايران ساخته شد

فيلم 110 ثانيه اي يك فيلمساز سوييسي براي جشنواره فيلم پليس

مارتين علي فري فيلمساز سوييسي ( مسلمان شده) يك فيلم كوتاه 110 ثانيه اي براي نخستين جشنواره فيلم پليس مي سازد.

به گزارش خبرگزاري مهر  روابط عمومي نخستين جشنواره فيلم پليس با اعلام اين خبر افزود: اين فيلم كه با عنوان " شهر ما خانه ما" ساخته مي شود به كارگراني مي پردازد كه در متن ازدحام و ترافيك در خيابانها و بزرگراهها مشغول فراهم ساختن فضاي سبز و مقابله باناهنجاريها هستند.

 فيلم كوتاه " شهرما خانه ما" ، بعد از مستند سينمايي " گربه"دومين تجربه فيلمسازي اين فيلمساز سوييسي در ايران است .

مارتين علي فري اين فيلم كوتاه را به كمك همسرش افسر سونيا شفيعي كارگرداني مي كند و قرار است اين فيلم در بخش مستقل فيلم هاي 110 ثانيه اي  جشنواره فيلم پليس با موضوع ترافيك حضور يابد.

مارتين علي فري تاكنون با آثارش در جشنواره هاي مختلف از جمله لوكارنو ( سوييس) اوبرهاوزن ( آلمان ) ، شيكاگو ، پاريس ، آمستردام ، هلند، نيويورك و وين حضور داشته است.

حضور او درجشنواره فيلم پليس دومين حضورش در يك جشنواره ايراني بعد از جشنواره فيلم كوتاه تهران است.

کد مطلب 123939

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