به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود پارچه باف ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی کار ساخت ضریح مطهر امام حسین (ع) گفت: قرار بود ساخت این ضریح تا اربعین امسال به اتمام برسد اما از آنجایی که کار با ظرافت و دقت خاصی دنبال شد، در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد از کار انجام شده و ۳۰ درصد باقی مانده نیز به زودی به اتمام خواهد رسید.



وی در ادامه در خصوص نحوه واگذاری این کار به کشور ایران گفت: ما مطلع شدیم که متولیان حرم امام حسین (ع) در عراق قصد ساخت ضریح جدیدی برای حرم مطهر دارند، به همین منظور با تلاش‌ها و پیگیری‌های علما، بزرگان و بیوت مراجع عظام هیئت امنایی در قم تشکیل شد و بعد از یک سال تلاش بی‌وقفه و با حمایتهای نماینده آیت الله سیستانی در ایران و با موافقت تولیت آستان مقدس حسینی، این کار به شیعیان اثنی عشری ایران واگذار شد و عملیات اجرایی آن از ۱۴ خرداد ۸۷ در شهر مقدس قم آغاز شد.



پارچه باف با بیان اینکه مطالعات گسترده‌ای با حمایت مراکز علمی و تجربی در زمینه ساخت ضریح صورت گرفت، اظهار داشت: برای این کار از طراحان مختلفی از سراسر کشور دعوت شد و سرانجام طرح استاد محمود فرشچیان که قبلا نیز در ساخت ضریح امام رضا (ع) نیز توفیق داشت، انتخاب شد در دیگر کارها نیز از کسانی که قبلا در ساخت ضریح ثامن الائمه(ع) علی بن موسی الرضا(ع) همکاری داشتند دعوت به عمل آمد.



وی در ادامه گفت: این کار یک کار سنتی-هنری همراه با محاسبات علمی بوده است که خطاطی سور کریمه قرآن، احادیث، اسماء جلاله و اسماء مبارک معصومین(ع) تماما بر عهده استاد سید محمد حسینی موحد از خطاطان بنام جهان اسلام قرار داده شده، اشعار از شاعر توانمند سید رضی، قلمزنی بر عهده استاد مصطفی خدادادزاده، سقف داخلی ضریح توسط استاد حسین ظفری‌زاده و مهندسی ضریح بر عهده تیم مهندسین جوان و متبهر کشورمان از جمله مهندس توکلی و خوش‌نژاد و همکارانشان بوده است.



مدیر پروژه ساخت ضریح امام حسین (ع) تعداد افراد مشغول در کار این پروژه را به صورت میانگین ۴۰ نفر عنوان کرد و افزود: این کار در کارگاه‌هایی مجزا در شهرهای قم، تهران، اصفهان و شیراز انجام می‌گیرد که کارگاه مرکزی و عمده کار آن در شهر مقدس قم است و کارگاه‌ها شامل کارگاه‌های خطاطی، نورپردازی با بهترین روش و با استفاده از لامپهای LED، نجاری، ریخته‌گری، تراشکاری، نقره کاری، تراشکاری استیل، برنج و مس، گوی و ماسوره، خاتم، مقرنس، معرق، یزدی بندی و... هستند.



وی با اذعان بر منحصر به فرد بودن ساخت این ضریح، در خصوص مواد به کار رفته در آن گفت: ۴ هزار و ۸۰۵ کیلو و ۶۴۰ گرم نقره خالص، ۱۲۰ کیلوگرم طلا، ۲ هزار کیلوگرم فلز مس، ۷۰۰ کیلوگرم فلز برنج، ۶۵۰ کیلوگرم بولت و تسمه استیل به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و برای بستن گوی و ماسوره‌ها، ۵هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب ساج از جنگل‌های برمه، آفریقا و هند با برآورد دوام و استحکام ۳۰۰ سال و به قولی هزار سال برای ساخت این ضریح به کار رفته است.



دبیر هیئت امنای ساخت ضریح امام حسین(ع) همچنین در خصوص مشخصات سازه بیان داشت: مساحت پلان بیش از ۲۲ مترمربع، ابعاد آن در حدود ۵ در ۷ م‌تر، ارتفاع ۴م‌تر و ۴۹ سانتی م‌تر، تعداد پنجره ۲۰ عدد، مقاومت در برابر فشار عمودی بیش از ۱۲ تن، مقاومت بر فشار جانبی ۶۰۰ کیلو بر هر متر مربع و وزن کل آن ۱۲ هزار کیلوگرم است که با توجه به سنگینی آن، هم اکنون سقف سردانه حضرت در کشورعراق برای تحمل این بار در حال مقاوم سازی است.



پارچه باف ادامه داد: هزینه ساخت این ضریح تماما از محل کمک‌های مردمی و غیردولتی بوده است و تنها هزینه مصالح چوبی و نجاری ضریح توسط آستانه حضرت معصومه(س) اهدا گردیده است که میزان وجوه نقدی اهدایی از سوی مردم تا پایان دی ماه مبلغ ۴میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان و طلا ۱۳۲ کیلوگرم بوده است که ۱۲۰ کیلوی آن ذوب شده و مستقیما در ساخت ضریح به کار می‌رود و مابقی به فروش رفته و در دیگر هزینه‌های انجام کار صرف می‌شود.



وی با بیان اینکه هدایای مردمی به وجوه نقد و طلا خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: در این کار برخی از هدایا به صورت کالا و در قالب فرش نرخ فرنگ، ابریشم، پشم، کرک، پشتی، ظروف عتیقه و مسی نیز بوده است که قرار است نمایشگاهی از این هدایا و نذورات برپا شود و بعد از آن کالاهای عتیقه قیمت گذاری شده و به فروش برسد.



پارچه باف اضافه کرد: این هدایا منحصر به کشور ایران نیست بلکه ما هدایایی از سراسر جهان و از کشورهایی همچون لبنان، عربستان، فرانسه، ماداگاسکار، هند و... در قالب اقلیت‌های مذهبی و اهل سنت نیز داشته‌ایم.



مدیر پروژه ساخت ضریح امام حسین (ع) با تاکید بر اینکه هدایای مردم تماما برای ساخت ضریح به کار می‌رود، گفت: هزینه‌های برگزاری برخی مراسم که در مناسبت‌های مختلف در مکان کارگاه ساخت ضریح برگزار می‌شود از محل غیر از کمک‌های مردمی و گاها از سوی هیئت امنای ساخت ضریح تامین می‌گردد.



وی در خصوص زمان اتمام کار ساخت ضریح امام حسین (ع) بیان داشت: زمان دقیق اتمام کار ساخت ضریح مشخص نیست، اما آنچه مسلم است ما دقت و کیفیت را فدای سرعت نمی‌کنیم و کار را با ظرافت هر چه تمام دنبال می‌ کنیم و در این راه نیز هنرمندان مشغول در این امر، روزانه بیش از ۱۲ ساعت و گاهی شبانه نیز کار می‌کنند و بعد از به پایان رسیدن کار نیز بنا بر توصیه اکید مراجع، ضریح برای مدت حدود ۲ ماه در کشور می‌ماند تا مردمی که نمی‌توانند برای زیارت به کربلا بروند در ایران بتوانند ضریح را ببینند و بعد از آن ضریح با گذشتن از شهرهای مختلف به کشورعراق منتقل می‌شود تا نصب شود.



پارچه باف در پایان در خصوص نحوه واریز کمک‌های مردمی برای ساخت ضریح مطهر امام حسین (ع) گفت: حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۶۲۲۵۵۳۶۰۰۲ جهت واریز کمک‌های نقدی و صنودق پستی قم، ص پ ۱۹۴/۳۷۱۵۵ جهت ارسال کمک‌های غیر نقدی مردم در نظر گرفته شده است.