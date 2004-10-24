اعضاي هيات مديره مجمع آموزشگاههاي آزاد سينمايي انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: نخستين جلسه مجمع عمومي آموزشگاههاي آزاد سينمايي و سمعي و بصري، هفته گذشته در سالن كوچك نمايش حوزه ستادي معاونت امور سينمايي برگزار شد.
در اين جلسه كه به دعوت هيات موسس مجمع متشكل از : حميد سمندريان، امين تارخ، علي ژكان، اصغر محبي و مهري شيرازي تشكيل شده بود با حضور نزديك به 30 تن از 51 نفر مديران مسوول آموزشگاههاي آزاد سينمايي و سمعي و بصري فعال با مجوز دائم (در تهران) رسميت يافت و پس از تصويب اساسنامه پيشنهادي هيات موسس توسط اعضاء انتخابات جهت اعضاي هيات مديره و بازرسان انجام شد.
اين گزارش حاكيست: بنا به اعلام مركز گسترش و آموزش نيروي انساني، پس از شمارش آرا آقايان: اصغر عميدي محبي، علي ژكان، حميد سمندريان ، امين تارخ، بيژن محتشم به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و خانم ها عاطفه رضوي و مهر اعظم شيرازي به عنوان اعضاي علي البدلي برگزيده شدند.
ضمن اينكه آقايان حسين صاحبي، حسين سينا و خانم فاطمه غفاري نيز به عنوان بازرس اصلي و بازرسان علي البدل انتخاب شدند. بنا به اين گزارش هم اكنون تعداد 93 آموزشگاه آزاد سينمايي در تهران 62 آموزشگاه آزاد سينمايي در شهرستانهاي سراسر كشور كه داراي مجوزهاي دائم و يا موقت از سوي مركز گسترش و آموزش نيروي انساني بوده در حال فعاليتهاي آموزشي مي باشند.
نظر شما