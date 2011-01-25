به گزارش خبرگزاری مهر، فن بومل که در پایان این فصل از رقابت ها قراردادش با بایرن به پایان می رسد از مسئولان باشگاه آلمانی خواست تا قرارداد او را به دلایل ورزشی فسخ کنند تا بتواند فوتبال خود را در میلان پیگیری کند.

در مطلبی که بر روی خروجی سایت باشگاه بایرن قرار گرفته آمده است: کاپیتان مارک فن بومل درخواست کرده تا قراردادش با بایرن فسخ شود تا به میلان بپیوندد.

بر پایه گزارش ساکرنت، این در حالی است که این بازیکن 33 ساله گفته دلیل اصلی جدایی از بایرن را اعلام نخواهد کرد اما اطمینان داده که مشکلی با باشگاه نداشته است.

فن بومل گفت: از اینکه کاپیتان بایرن بودم احساس غرور می کنم. باشگاه هیچ مشکلی بر سر راه من قرار نداده است. از رفتار رئیس بایرن مونیخ، آقای کارل هاینز رومنیگه، بسیار راضی ام و باید بگویم وی شایسته احترام است.