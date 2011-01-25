جلسه مشترک دولت و مجلس برای پیگیری مطالبات شهرداریها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرطالبیان با اشاره به جلسه روز گذشته ـ 4 بهمن ـ نمایندگان مجلس با شهرداران کلانشهرها گفت: در این جلسه که حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول، رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس دبیرخانه کلانشهرها، شهرداران مشهد، شیراز و قم، مدیر کل بودجه معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری تهران و نمایندگان شهرداری دیگر کلانشهرها حضور داشتند، مطالبات شهرداریهای کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مطرح شد.
وی با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه افزود: طبق قانون، 10درصد از قیمت فروش بنزین باید به شهرداری پرداخت شود، در حالیکه با افزایش قیمت بنزین از 100 به 400 و 700 تومان در راستای قانون هدفمندییارانهها، این مهم به انجام نرسیده است.
مشاور شهردار تهران در امور مجلس ادامه داد: همچنین طبق مفاد قانون هدفمندی یارانهها، شهرداریها جز موسسات زیاندهی هستند که دولت بایستی از منابع اجرای این قانون، زیانهای شهرداریها را جبران کند ولی تاکنون از سوی دولت در این زمینه نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه دولت تعرفههای ترجیحی آب، برق و گاز را برای سازمانهای دولتی در نظر گرفته تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد شهرداریها توان پرداخت این هزینهها از جمله هزینه آبیاری و روشنایی پارکها را با این تعرفهها ندارند، لذا درخواست شد تا در این زمینه تجدیدنظر شود.
طالبیان با بیاناین که در این جلسه نمایندگان وعده دادند، مطالبات شهرداری را از طریق مسئولان دولتی پیگیری کنند، اظهار داشت: جلسهای به همین منظور هفته آینده با حضور بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها و محمد رضا فرزین عضو و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت برگزار میشود تا مطالبات قانونی شهرداریها دنبال شود.
وی تصریح کرد: در جلسه روز گذشته، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس قول داد این مطالبات در بودجه 90 بهطور حتم لحاظ خواهد شد و بودجههای پیش بینی شده بهصورت صددرصد اختصاص خواهد یافت.
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