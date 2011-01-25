به گزارش خبرگزاری مهر، وحید هاشمیان که به همراه پرسپولیس در اردوی امارات حضور دارد در مورد این تورنمنت گفت: مسابقات تورنمنت‌های ترکیه و امارات می‌توانست کمک خوبی برای من باشد، اما قسمت این بود و متاسفانه رباط داخلی پایم دچار کشیدگی شد اما با پیگیری‌هایی که پزشک تیم انجام داده و فیزیوتراپی که کردم، انشاءا... بتوانم زودتر بهبود پیدا کنم و تلاش می‌کنم به بازی اول لیگ برسم.

هاشمیان در مورد تاثیر بازی با تیم‌های حرفه‌ای گفت: خیلی کم پیش می‌آید که تیم‌های ایرانی و مخصوصا تیم ملی ایران بتواند بازی‌های تدارکاتی خوبی داشته باشد. ما بازی‌های مطلوبی مقابل تیم‌های حرفه‌ای مثل اینتراخت، اسپارتاپراگ و زنیت سن پترزبورگ انجام دادیم که می‌تواند باعث افزایش انگیزه و روحیه برای بازیکنان ما بشود.



وی در مورد نتایج این بازی‌ها اظهار داشت: در بازی تدارکاتی نتیجه مهم نیست و تنها هدف کادر فنی، هماهنگی تیمی و افزایش روحیه بازیکنان است که امیدوارم در لیگ نتایج و بازی‌های خوبی را به نمایش بگذاریم.





وحید در خصوص وضعیت پرسپولیس گفت: من از روزی که به این تیم آمده‌ام و تمرینات را دیدم، خیلی امیدوار شدم، بازیکنان با انگیزه، پرقدرت و محکم تمرین می‌کنند و مطمئنا با این انگیزه و روحیه، صددر‌صد به نتایج دلخواه خواهیم رسید.





هاشمیان در مورد بازی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی افزود: ما سه بازی خوب انجام دادیم و با اقتدار کامل در صدر جدول گروهی قرار گرفتیم، اما متاسفانه با تیمی برخورد کردیم که نتوانستیم توانایی‌هایمان را به نمایش بگذاریم اما کره‌ای‌ها، هم در دفاع و هم در حمله بهتر از ما کار کردند و نتیجه گرفتند.



