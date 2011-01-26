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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

مطورزاده:

تجدیدنظر در قیمت سوخت شناورها ضروری است

تجدیدنظر در قیمت سوخت شناورها ضروری است

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده خرمشهر در مجلس شورای بر ضرورت حمایت از حمل و نقل عمومی به خصوص در حوزه دریایی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در قمیت سوخت مصرفی این شناورها شد.

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام بزرگی است که اجرای آن نیاز به انرژی و مدیریت خاصی دارد، افزود: در بعضی از موارد اجرای قانون هدفمندی نیاز به اصلاح و تجدید نظر وجود دارد که از جمله آنها موضوع سوخت رسانی به وسایل نقلیه زمینی و شناورهای دریایی است که وظیفه حمل و نقل در کشور را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه شناورها، لنجهای صیادی و سیستم حمل و نقل دریایی ایران پس از افزایش قیمت سوخت این شناورها با مشکل مواجه شده است، گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که حرکت شناورهای ما در طول سواحل کشور با مشکل جدی مواجه شده است و بسیاری از کالاهای صادراتی بر عرشه این قبیل شناورها با سختی در حال صادرات است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: ایجاد هرگونه مانع بر سر راه صادرات آثار و تبعات زیادی بر تولید داخلی ما خواهد داشت چراکه اگر کالا به راحتی صادر نشود به صورت زنجیر وار بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت و در نهایت واحدهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی را متضرر خواهد کرد.
 
وی تاکید کرد: به همین دلیل شایسته است تا هرچه سریعتر چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود.

مطورزاده با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت باعث کندی حرکت شناورها شده است، تصریح کرد: ما در آن سوی مرز تعهدات و قراردادهایی داریم که تاخیر در این قراردادها با توجه به رقابت شدیدی که در بازار فعلی جهان وجود دارد موجب از دست دادن بازار صادراتی ما خواهد شد.
کد مطلب 1239529

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