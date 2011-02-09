آشفتگی درحوزه درمان شهمیرزاد/ درمانگاه شهر نمونه گردشگری فاقد امکانات

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، تنها درمانگاه خیرساز شهر شهمیرزاد با جمعیت ثابت 10 هزار نفری و متغیر 40 هزار نفری در تابستان به دلیل بی توجهی از نظر بهداشت و درمان قادر به ارائه کمترین خدمات به شهروندان است.

علی رغم استفاده مردم این شهر، مردم دو دهستان با بیش از 20 روستای شهمیرزاد نیز نزدیک ترین درمانگاه و مرکز بهداشتی درمانی شهری را بدون امکانات و ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی می بینند و مجبور به استفاده از درمانگاه و بیمارستان مرکز شهرستان یا استان هستند.

بی توجهی به خواسته های مردمی و مکاتبات شورای شهر شهمیرزاد در رسیدگی به این مرکز بهداشتی درمانی منجر به فوت بیمارانی می شود که به دلیل نداشتن امکانات این مرکز درمانی مجبور به مراجعه به مرکز درمانی یا بیمارستان شهرهای اطراف شهمیرزاد می شوند و در بسیاری از نقل و انتقالها بسیاری از بیماران جان خود را از دست می دهند یا دچا ضایعاتی جبران ناپذیر می شوند.

شهر شهمیرزاد به دلیل وجود مناظر طبیعی و چشم اندازی که در حاشیه استان کویری سمنان دارد در سفر دور اول هیئت دولت به استان سمنان به عنوان شهر نمونه گردشگری آن هم از نوع بین المللی انتخاب شد این در حالیست که تنها درمانگاه این شهر گردشگری بین المللی حتی جوابگوی نیاز شهرهای محلی را هم نمی دهد.

علی رغم مکاتبات و پیگیری های نمایندگان مردم از دور اول شورای شهر تا دور سوم تاکنون اقدام موثری در توسعه درمانگاه شهمیرزاد صورت نگرفته است و در دومین سال ارتقاء شهمیرزاد به بخش به لحاظ توسعه و افزایش جمعیت با ایجاد مراکز دانشگاهی و صنعتی و وجود بیش از 80 درصد وسعت شهرستان در این بخش نیاز به بیمارستان مجهز در این شهر و بخش ضروری است.

درمانگاه شهر شهمیرزاد پاسخگوی جمعیت ثابت 10 هزار نفری این شهر و روستاهای همجوار نیست در حالی که به گفته مسئولان جمعیت این شهر در فصل های تابستان و نیمه اول سال تا 45 هزار نفر هم می رسد.

به دلیل بی توجهی به امکانات این درمانگاه و نداشتن بخش اورژانسی در آن، بیمارانی که با پایگاه اورژانس جاده ای شهمیرزاد تماس بگیرند مستقیما به بیمارستان مرکز شهرستان منتقل می شوند که خود نشان دهنده نداشتن امکانات لازم در این مرکز بهداشتی درمانی است.

مرکز بهداشتی درمانی شهمیرزاد که به نام "افلاطونی" نامگذاری شده است در پیش از انقلاب اسلامی به همت خیرین این شهر با نام "درمانگاه اورژانسی دکتر افلاطونی شهمیرزاد" نامگذاری شد و مردم این شهر در توسعه و تجهیز امکانات این درمانگاه نقش بسزایی داشتند که اهدای یک دستگاه آمبولانس بنز به درمانگاه نمونه ای از امکاناتی بوده است که خیرین به این درمانگاه اهدا کرده اند.

البته این آمبولانس اهدایی علی رغم قابل استفاده بودن آن، چند سالی است به سمنان منتقل شده بودکه با اعتراضات مردمی به پارکینگ این درمانگاه منتقل شد و بسیاری از امکانات اهدایی خیرین نیز گفته می شود که از این درمانگاه انتقال داده شده اند.

اگر فرد بیمار، نیازمند معالجه و درمان اورژانسی شود این درمانگاه از پذیرش آن بیمار معذور است و بیمارانی که به داروخانه این درمانگاه مراجعه می‌کنند به علت کمبود یکسری دارو مجبور هستند آن قلم دارو را از بیرون تهیه کنند.

تنها داروخانه شهمیرزاد در حال تعطیلی است

تنها داروخانه اسمی شبانه روزی شهمیرزاد نیز تنها تا ساعتی بعد از اذان مغرب دایر است و اگر دارویی در شب نیاز باشد این شهر گردشگری فاقد داروخانه است و تنها داروخانه این شهر نیز به دلیل تعطیلی مطب خصوصی فعال در شهر در حال تعطیلی است.

تنها مطب خصوصی این شهر نیز در حالی نیمه تعطیل فعالیت می کند و مسئولین بهداشت و درمان نظارت خاصی بر فعالیت مطب های خصوصی در این شهر ندارند و بعد از گذشت چند ماه از تعطیلی مطب خصوصی فعال شهر اقدامی نکرده اند.

نداشتن تزریقاتی زن در تنها درمانگاه شبانه روزی شهمیرزاد

خواسته‌ اصلی مردم، شبانه‌روزی شدن واقعی این درمانگاه است، تا پیش از آبان ماه امسال بنا به نامه سرپرست مرکز بهداشتی درمانی افلاطونی شهمیرزاد تنها در ساعت اداری این درمانگاه شبانه روزی پرستار زن داشت که از آبان ماه سال جاری دارای پرستار خانم همه روزه از ساعت 8 تا 20 است.

البته شاید منظور مسئولان بخش بهداشت و درمان استان در خصوص شبانه روزی بودن این درمانگاه در شهمیرزاد از ساعت 8 صبح تا 8 شب بوده است و بانوانی که در ساعت 8 شب به بعد نیاز به تزریقات دارند نمی توانند به درمانگاه مراجعه کنند و باید به شهر دیگری برای یک تزریق مراجعه کنند.

نداشتن تزریقاتی زن در شب در تنها درمانگاه شهمیرزاد مشکلات شرعی برای مردم بوجود آورده است در حالیکه اکثر مراجع تزریقات مرد نامحرم به زن نامحرم و بالعکس را جایز ندانسته اند.

امام جمعه شهمیرزاد که بارها در خطبه های نمازجمعه این شهر مشکلات بهداشت و درمان این شهر را عنوان کرده است در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از نظر شرعی علما گفته اند که در شرایط عادی حتما موارد شرعی برای تزریقات و درمان باید رعایت شود مگر اینکه مسائلی پیش بیاید که جان مریض در خطر باشد که این امر جداگانه ای محسوب می شود.

جمعیت متغیر شهمیرزاد باید در سرانه بهداشتی در نظر گرفته شود

حجت الاسلام سید داود احمدپناه با تقدیر و تشکر از دولت که خدمات مهمی در کشور داشته است، گفت: در شهمیرزاد آن طورکه باید به مسائل درمانی توجه نشده است.

به گفته وی، انتظار به حق مردم این است که هم مطبهای خصوصی خوبی داشته باشند و هم درمانگاه شبانه روزی مجهزی داشته باشند و مسئله تزریقات در درمانگاه افلاطونی حق آنهاست چون مردم اینجا بیشتر امکانات این درمانگاه را مهیا کرده اند.

وی گفت: از وزیر بهداشت تقاضا داریم که شهمیرزاد را در اولویت قرار دهند و همانطوریکه برای شهرهای مثل مشهد جمعیت شناوری را در فصل های مختلف داریم به خاطر رفاه شهروندان و انتخاب این شهر به عنوان شهر گردشگری بین المللی در هیئت وزیران به بخش بهداشت و درمان توجه بیشتری شود.

امام جمعه شهمیرزاد تاکید کرد: جمعیت متغیر شهمیرزاد در سرانه‌های بهداشتی و درمانی باید در نظر گرفته شود.

مدرک پزشکی بگیریم، تزریقاتچی شویم

اما به گفته دکتر فاطمه طالبی سرپرست مرکز بهداشتی درمانی افلاطونی شهمیرزاد پزشکان زن درمانگاه در زمان شیفت و حضور در درمانگاه وظیفه تزریقات بانوان را برعهده دارند که البته با این حال در زمان نبودن شیفت پزشک زن همچنان نداشتن تزریقاتی زن در این درمانگاه مشکل پیش روی مردم این شهر است.

یکی از پزشکان زن این درمانگاه با اشاره به اینکه بیمه مسئولیت ندارد، گفت: پرستار خانم تا ساعت هشت شب است و ما را موظف کرده اند ولی بیمه مسئولیت ندارم، من پزشک هستم و تزریقاتچی نیستم.

وی با بیان اینکه چون بیمه مسئولیت ندارم اگر مشکلی برای بیماری پیش بیاید کسی پاسخگو نیست، گفت: به علت نداشتن پرستار خانم، فردی که سالها تحصیل می کند و مدرک پزشکی می گیرد باید تزریقات انجام دهد.

به گفته وی، مسئولین بهداشت و درمان از ما می خواهند که مریض را راضی به خانه بفرستید تا سر و صدا بلند نشود.

وی ادامه داد: مسئولان بهداشتی و درمانی از ما می خواهند کار غیرقانونی انجام دهیم و در صورت انجام ندادن کار از اهرم های مختلف تهدید و ارجاع به تخلفات و ... استفاده می کنند در حالیکه مشکل اینجا باید اساسی حل شود.

استاندار سمنان پیشنهاد داد: جداسازی بانوان و آقایان در ادارات ‌سمنان

نداشتن تزریقاتی زن در تنها درمانگاه شبانه روزی شهمیرزاد در حالیست که استاندار سمنان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان پیشنهاد جداسازی اتاق بانوان و آقایان در ادارات ‌سمنان را داده است.

به نظر می رسد استاندار سمنان در خصوص مشکلات مطرح شده مردمی شهمیرزاد که بارها در نامه نگاری ها، خطبه های نماز جمعه و ... عنوان شده است بی اطلاع بوده است زیرا این مشکل را همچنان برطرف نکرده است در حالیکه برای اجرای بهتر عفاف و حجاب پیشنهاد جداسازی اتاقهای بانوان کارمند را از آقایان در ادارات استان سمنان می دهند.

چالشهای حوزه سلامت شهمیرزاد و عدم پاسخگویی مسئولان!

به گفته منابع آگاه، مسئولین بهداشت و درمان شهرستان و حتی استان نداشتن صرفه اقتصادی را علت بی توجهی به مرکز درمانی شهمیرزاد می دانند این درحالیست که به نظر می رسد توجه به بهداشت و درمان مهمتر از صرفه اقتصادی است.

مسئولین مرکز بهداشت مهدیشهر و سرپرست مرکز درمانی افلاطونی شهمیرزاد حتی حاضر به مصاحبه با خبرنگار مهر نشدند.

تنها مرکز بهداشتی درمانی بخش شهمیرزاد فاقد آمبولانس است

وجود آمبولانس یکی از نیازهای ضروری است که متاسفانه تنها درمانگاه شهمیرزاد از این مسئله نیز برخوردار نیست.

تنها مرکز بهداشتی درمانی بخش شهمیرزاد فاقد آمبولانس است، این درحالی است که دکتر لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم مشخصاً اختصاص یک دستگاه آمبولانس را برای درمانگاه شهر شهمیرزاد به علوم پزشکی استان سمنان ابلاغ کرده بود ولی تاکنون از آمبولانس این مرکز خبری نیست.

ضرورت ایجاد درمانگاه جدید در بخش مرکزی شهر

یکی از مهم‌ترین مشکلات بیماران عدم وجود امکانات و تجهیزات در تنها درمانگاه و مکان قرار داشتن این درمانگاه است که از نظر ساختمان به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد. ساختمان این درمانگاه که به زمان قبل از انقلاب می رسد، فرسوده و قدیمی بوده و به هیچ وجه جوابگوی جمعیت فعلی نمی‌باشد و شهروندان شهمیرزادی از این وضعیت رنج می‌برند.

ضرورت ایجاد درمانگاه جدید در بخش مرکزی شهر ضروری است و حتی شهرداری و شورای شهر شهمیرزاد زمین مناسبی را برای ساخت درمانگاه جدید به دانشگاه علوم پزشکی واگذار کرده است.

یکی دیگر از مشکلات این درمانگاه عدم قرارداد با بیمه های مختلف است و این مسئله باعث شده تا بسیاری از بیماران که با بیمه های مختلف طرف قرارداد هستند به دلیل عدم قرارداد کامل این درمانگاه با بیمه ها به این مرکز درمانی مراجعه نکنند.

تزریقات در این درمانگاه علی رغم نداشتن پرستار خانم در شیفت شب حتی با بیمه خدمات درمانی از بیمه های مهم و فراگیر کشور نیز قرارداد نداشته و یک تزریق، 1200 تومان در این درمانگاه هزینه دارد.

عمل نکرده به نیت واقف در درمانگاه افلاطونی شهمیرزاد

مشارکت خیرین در این درمانگاه از اهدای زمین گرفته تا ساخت، اهدای دستگاه های مختلف بهداشتی و درمانی و .. نشان دهنده توجه خیرین به این درمانگاه است و در بخشی از این درمانگاه تابلویی با عنوان "خدمات درمانی صادقیه وقف منحصر به خدمات درمانی (غیر اداری) استفاده گردد، احداث این بنا سال 1365 " مشاهده می شود.

البته علیرغم تاکید واقف در این بخش یک میز تنیس روی میز، کلاس آموزشی، امور عمومی و مبارزه با بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد که به نظر می رسد به نظر واقف توجهی نشده و این بخش در زمینه درمانی استفاده نمی شود.

سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور اخیرا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان اجرای نیت واقف را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمل نکردن به نیت واقف، جامعه را دچار خسران می کند هر چند در گاهی مواقع هم برخی با اصل وقف مخالف و د صدد منهدم کردن آن هستند.

البته بی توجهی به امکانات اهدایی خیرین به درمانگاه از جمله آمبولانس بنز و دستگاه های بهداشتی اهدایی باید از سوی واقفین پیگیری و با توجه به نوع نیت وقف عمل شود.

یکی از مسئولین سابق این مرکز درمانی با اشاره به اینکه این مرکز درمانی تا سال 77 بدون هیچ مشکلی به فعالیت درمانی و ارائه خدمات پرداخته است، گفت: تمام امکانات درمانی از آزمایشگاه، دندانپزشکی، مامایی، نوار قلب، رادیولوژی و ... در این مرکز با کمک خیرین وجود داشته است که حتی امکانات فیزیوتراپی نیز توسط خیرین تامین شده بود.

به گفته این منبع آگاه، دستگاه های مجهز و پیشرفته ای را خیرین شهمیرزادی به درمانگاه اهدا کرده بودند که مسئولین باید الان نسبت به این دستگاه ها پاسخگو باشند.

لازم است در این گزارش بر این مطلب تاکید شود که هدف این گزارش بی توجهی یا چشم‌پوشی از تلاشهای کادر پزشکی که خیلی از ایام تعطیل سال به بهترین شکل ممکن در خدمت بیماران هستند نیست و هیچ‌کس منکر ارائه خدمات از سوی کادر درمانی و بیمارستانی که در تمام طول سال به مردم خدمت می‌کنند، نیست، اما به هر حال حساسیت ارائه خدمت برای بیمارانی که شاید در وضعیت اضطراری باشند و به عبارتی مسئله مرگ یا زندگی یک انسان آنقدر اهمیت دارد که حتی نبود یک مورد از خدمات تخصصی، نوشتن صد‌ها گزارش را ضروری می کند.