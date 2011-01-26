دایره بسته تامین کنندگان کالای اساسی در کشور شکسته شد

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی در حوزه مباشران بخش خصوصی برای ذخیره سازی، هدفی را دنبال کرد که بر مبنای آن، دایره بسته تامین کنندگان کالاهای اساسی در کشور شکسته شود و انحصار از بین برود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: اگر در گذشته برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی تنها از سوی چند مباشر در بخش خصوصی تامین می شد، اکنون با تعریف جدید و تنوع سازی سبد تامین کنندگان کالا و مباشران، یکی از رسالتهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اجرا شده و تمرکز زدایی صورت گرفته است.

به اعتقاد وی کارآمدترین نظام توزیع نظامی است که واسطه های غیرضرور از آن حذف شده باشند؛ این درحالی است که در نظام توزیع، سه نوع گردش کالا، اطلاعات و پول وجود دارد که در ارتباط مستقیم با هم قرار دارند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه هم اکنون در نظام توزیع ایران واسطه های غیرضرور هنوز هم حضور دارند، افزود: واسطه های ضروری به دلیل گردش پول، اطلاعات و کالا و هوشمند بودن ذاتی سرمایه، خود را جایی متمرکز می کنند که منفعت داشته باشد؛ اما واسطه های غیرضرور در گلوگاههای حوزه تامین کالا می توانند حضور یابند و فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کالاهایی که رقابت پذیر بوده و بازار متعادلی به لحاظ تامین و توزیع دارند، واسطه های غیرضرور حذف شده اند، حتی در مواردی واسطه های ضروری نیز حذف می شود و تولیدکننده با اطمینان از تولید، خود به صورت مستقیم با مصرف کننده مرتبط می شود و کالای خود را به فروش می رساند.

به گفته مدرس خیابانی، اگر صحبت از واسطه های غیرضرور به میان می آید باید در حوزه تامین و کالارسانی تلاش جدی صورت گیرد، بر این اساس اعتقاد من این است که واسطه های غیرضروری در جایی که رقابت حاکم می شود و از نظر تامین و کالارسانی مشکلی وجود ندارد، مجالی برای عرض اندام نخواهند یافت.

وی اظهار داشت: دو نگاه در برنامه پنجم توسعه می تواند موجب حذف واسطه های غیرضرور شود و آن دو بهبود فضای کسب و کار و ترویج فضای رقابت پذیری و نیز حذف انحصار وشبه انحصار از بازار است.

به گفته مدرس خیابانی، نظام توزیعی کارامد است که وجود واسطه های غیرضروری در آن به صفر میل کند، این درحالی است که این واسطه های غیرضروری به دلیل هوشمندی سرمایه، با شوک عرضه و تقاضا ظهور می کنند.