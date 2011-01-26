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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۸

ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه از دخالتهای آمریکا در نهضت مردمی تونس

ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه از دخالتهای آمریکا در نهضت مردمی تونس

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اظهارات مقامات وسفر دستیار وزیر خارجه آمریکا به تونس از دخالتهای این کشور درنهضت مردمی تونس ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به لزوم هوشیاری وحفظ وحدت ملی مردم مسلمان تونس ابراز امیدواری کرد با برقراری نظامی مردمی وعادلانه دراین کشور مبتنی بر باورها وارزشهای اعتقادی ، خواسته های ملت مسلمان تونس تحقق یابد.
 

کد مطلب 1239539

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