ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه از دخالتهای آمریکا در نهضت مردمی تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به لزوم هوشیاری وحفظ وحدت ملی مردم مسلمان تونس ابراز امیدواری کرد با برقراری نظامی مردمی وعادلانه دراین کشور مبتنی بر باورها وارزشهای اعتقادی ، خواسته های ملت مسلمان تونس تحقق یابد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اظهارات مقامات وسفر دستیار وزیر خارجه آمریکا به تونس از دخالتهای این کشور درنهضت مردمی تونس ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به لزوم هوشیاری وحفظ وحدت ملی مردم مسلمان تونس ابراز امیدواری کرد با برقراری نظامی مردمی وعادلانه دراین کشور مبتنی بر باورها وارزشهای اعتقادی ، خواسته های ملت مسلمان تونس تحقق یابد.
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