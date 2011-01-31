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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

انتقاد از بکارگیری مدیران غیر متخصص در سازمان میراث فرهنگی

انتقاد از بکارگیری مدیران غیر متخصص در سازمان میراث فرهنگی

یک باستان شناس گفت: در سازمان میراث فرهنگی افرادی دارای پست و مقام می شوند که هیچ تخصصی در آن حوزه ها ندارند.

مهدی رهبر از اساتید باستان شناسی به خبرنگار مهر گفت: باید همواره فردی که صاحب یک پست تخصصی می شود در آن حوزه کارشناس و متخصص باشد، به عنوان مثال یک مهندس مکانیک یا متخصص میکروب شناسی هیچ وقت نمی تواند درک درستی از حوزه میراث فرهنگی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدیرانی که درسازمان میراث فرهنگی منصوب می شوند اطلاعات درستی ازمیراث فرهنگی ندارند گفت:متاسفانه شاهدیم برخی از افرادی که درسازمان میراث فرهنگی به کارگرفته می شوند غیرکارشناس هستند و یا از شهرداران سابق انتخاب شده اند.

رهبر گفت: همیشه با سازمانهای شهرداری و نوسازی بر سر بافتهای تاریخی مشکل داشتیم چون آنها می خواهند این بافتها را مدرن کنند و جای خانه های تاریخی پل بکارند و ... اما کارشناسان میراث فرهنگی بر حفظ آثار تاریخی تاکید دارند.

وی ادامه داد: بنابراین وقتی فردی از چنین سازمانهایی، مسئول اداره میراث فرهنگی می شود با تمام اختیاراتی که دارد می تواند ایده های خود را اجرا کند.

کد مطلب 1239555

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