روشهای درمان معتادان در کمپهای ترک اعتیاد ایران علمی نیست

آنتونینو دلئو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانواده مهمترین مرکز برای پیشگیری و کنترل مواد مخدر است گفت: سازمان ملل در برنامه های خود خانواده را محور کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر قرار داده و قصد دارد این روش را در سطح دنیا گسترش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش آیا سازمان ملل مبارزه و کنترل مواد مخدر صنعتی را در دستور کار خود قرار داده گفت: کار "UNODC" در سطح بین الملل مانیتورینگ است ولی در سطح ملی می توان گفت که برای نخستین بار رایزنیهایی با دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مبارزه با تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر آغاز کرده ایم که بیشتر این همکاریها به صورت تخصصی و فنی تعریف شده است.

اعتیاد بیماری مغز است

نماینده دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ایران در پاسخ به این پرسش آیا روشهای سنتی در کمپهای ترک اعتیاد ایران مورد تائید سازمان ملل و استاندارهای بین المللی است گفت: مهمترین اصل برای مدیریت و فعالیت کمپهای دولتی و غیردولتی استفاده از علوم روز در ترک اعتیاد معتادان است زیرا بر اساس آخرین یافته ها پزشکان و متخصصان به این نتیجه رسیده اند که اعتیاد یک بیماری مغز است و حتی می تواند از دوران جنینی و 6 سال نخست زندگی در ذهن فرد ثبت شود.

درمان اعتیاد به شیشه تنها با روان درمانی امکان پذیر است

وی افزود: در بسیاری از درمانهای ترک اعتیاد به خصوص درمان معتادان به هروئین ثابت شده که همزمان با دارو درمانی باید بیمار تحت درمان روانشناختی هم قراربگیرد و جدا از هم امکان پذیر نیست ولی برای درمان مخدرهای صنعتی دارو درمانی موفق نبوده و تنها راه درمان روان درمانی است.

کمپهای ایران باور مدار و ایمان مدار است ولی علمی نیست

دلئو در مورد استفاده از روشهای سنتی ترک اعتیاد در کمپهای ایران اظهار داشت: روشهایی اعم از گفتار درمانی، حضور درجمع، گفتگو، تقویت دین و اعتقادات موجب حفظ منزلت و برگشت فرد به اجتماع تاثیر گذار است ولی آنچه باید مورد توجه بگیرد آن است که هر کمپ ترک اعتیاد چه دولتی و چه غیر دولتی باید بر اساس علم روز مدیریت شود.

نماینده "UNODC" در پاسخ به این پرسش که چه فرقی میان کمپهای ایران با کمپهای سایر کشورهاست گفت: یکی از روشهای متداول در کمپهای ترک اعتیاد ایران استفاده از روش 12 قدم است که به صورت ایمان مدار و باور مدار مدیریت می شود ولی هرچند که باورها و اعتقادات ایرانیان با سایر کشورها متفاوت است ولی در اصل از این روش در کمپهای جهان هم استفاده می شود.

دلئو در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ملل پروتکل جامعی برای درمان و ترک اعتیاد معتادان تعریف نمی کند گفت: برای تمام دنیا امکانپذیر نیست ولی با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در حال تدوین پروتکل برای درمان، بازتوانی و پیشگیری از اعتیاد هستیم.