افزایش 106 درصدی ازدواج درسیستان و 50درصدی طلاق در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال کل کشور با ارائه آخرین وقایع حیاتی چهارگانه (تولد، فوت، ازدواج و طلاق) اعلام کرد که واقعه ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 1388، یک دهم درصد در کل کشور افزایش یافته در حالی که طلاق در این مدت 7.5 درصد رشد داشته است.

بالاترین و پایین ترین آمار ازدواج در بین استانها

براساس آمار تفکیکی این سازمان، در 9 ماه ابتدایی سال 1388 در استان سیستان و بلوچستان 23 هزار و 317 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که این آمار در سال جاری به 38 هزار و 92 مورد افزایش یافته که بیانگر 106.4 درصد رشد ازدواج در این استان است که تفاوت معناداری با سایر استانها دارد.

این در حالی است که در استان گیلان در 9 ماه ابتدایی سال 1388، 26 هزار و 666 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال جاری به 24 هزار و 551 مورد رسیده که بیانگر کاهش 7.9- ازدواج در این استان بوده است.

بالاترین و پایین ترین آمار طلاق در بین استانها

طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور، تا پایان آذرماه سال 1388، 475 مورد طلاق در استان سمنان به ثبت رسیده که در مدت مشابه در سال 1389 به 757 مورد رسیده که بیانگر رشد 59.4 درصدی طلاق در این استان است. با این آمار، استان سمنان در صدر میزان رشد طلاق در بین سایر استانهای کشور قرار گرفته است.

اما استان فارس در 9 ماهه اول سال 1388، پنج هزار و 732 طلاق را داشته که این آمار در مدت مشابه امسال به پنج هزار و 631 مورد کاهش یافته تا با کاهش 1.8- این واقعه کمترین میزان طلاق را در کل کشور به خود اختصاص دهد.

تغییرات ازدواج و طلاق در پایتخت ایران

همچنین در 9 ماهه ابتدایی سال 1388، 106 هزار و 730 واقعه ازدواج در تهران به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 99 هزار و 702 واقعه کاهش پیدا کرده که با رشد منفی 6.6 درصدی مواجه شده است.

همچنین از اول فروردین تا پایان آذرماه سال گذشته، 26 هزار و 31 مورد طلاق در تهران به ثبت رسیده که این رقم در سال جاری به 27 هزار و 475 مورد افزایش یافته که بیانگر رشد 5.5 درصدی این واقعه در پایتخت کشورمان است.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استانهای شمالی کشور

بررسی جدول آماری بالا بیانگر این است که میزان ازدواج در استانهای شمالی کشور از جمله گیلان، گلستان و مازندارن رو به کاهش است. در میان این سه استان، گیلان با رشد منفی 7.9 درصد کمترین میزان ازدواج را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان طلاق در هر سه استان شمالی رو افزایش است به طوری که در استان گلستان تا 10.9 درصد، مازنداران 8.1 و گیلان 2.4 درصد افزایش یافته است.

کاهش واقعه ازدواج در 21 استان کشور

جدول پیش رو حاکی از آن است که میزان ازدواج در21 استان کشور تا حدی کاهش یافته که آن را به زیر صفر رسانده است ضمن اینکه میزان رشد این واقعه در پنج استان کرمان، قم، خراسان شمالی، سمنان و آذربایجان غربی به کمتر از یک درصد می رسد.

افزایش میزان طلاق در 24 استان کشور

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال، میزان طلاق در 24 استان کشور افزایش یافته که 13 مورد آن بالای 10 درصد بوده که در برخی از استانها همچون سمنان به 59 درصد نیز رسیده است. این در حالی است که میزان این واقعه تنها در چهار استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5 درصدی روبرو بوده است.

............

گزارش از فهیمه سادات طباطبایی