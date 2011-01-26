  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

صدقی در گفتگو با مهر:

دانشگاه ارومیه به شهرداری بدهی ندارد/ معافیت از عوارض با خروج از شهر

دانشگاه ارومیه به شهرداری بدهی ندارد/ معافیت از عوارض با خروج از شهر

تشویق مسئولان برای ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها در خارج شهرها عوایدی برای دانشگاه دارد که یکی از آنها معافیت از عوارض نوسازی شهرداری است رئیس دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاهی که در خارج شهر توسعه یافته است، گفت: یک ریال هم برای عوارض نوسازی به شهرداری بدهی نداریم.

حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دانشگاه ارومیه در خارج از شهر و در 15 کیلومتری شهر ارومیه قرار گرفته و دانشگاه در تیررس شهرداری قرار ندارد که بخواهد عوارض نوسازی پرداخت کند.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: از آنجا که دانشگاه ارومیه در خارج از شهر قرار دارد بنابراین خیلی با شهرداری سر و کار نداریم و عوارض نوسازی نیز شامل حال دانشگاه ارومیه نمی‌شود لذا بحث اینکه دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض نوسازی معاف شوند برای دانشگاه ارومیه یک مسئله خیلی جدی نیست.

وی اضافه کرد: یک یا دو سایت دانشگاه ارومیه در داخل شهر ارومیه است که چندان نو نیستند و در شرف تخلیه برخی از آنها هستیم لذا شهرداری دیگر بر سر موضوعی مانند عوارض نوسازی نمی‌تواند از دانشگاه ارومیه مطالبه کند.

رئیس دانشگاه ارومیه از احداث 85 هزار مترمربع ساختمان طی دو سال خبر داد و گفت: شهرداری نمی‌تواند به دلیل ساخت این بناهای جدید از دانشگاه ارومیه طلب عوارض نوسازی کند.

کد مطلب 1239566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها