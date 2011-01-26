دانشگاه ارومیه به شهرداری بدهی ندارد/ معافیت از عوارض با خروج از شهر

تشویق مسئولان برای ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها در خارج شهرها عوایدی برای دانشگاه دارد که یکی از آنها معافیت از عوارض نوسازی شهرداری است رئیس دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاهی که در خارج شهر توسعه یافته است، گفت: یک ریال هم برای عوارض نوسازی به شهرداری بدهی نداریم.