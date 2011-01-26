دانشگاه ارومیه به شهرداری بدهی ندارد/ معافیت از عوارض با خروج از شهر

حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دانشگاه ارومیه در خارج از شهر و در 15 کیلومتری شهر ارومیه قرار گرفته و دانشگاه در تیررس شهرداری قرار ندارد که بخواهد عوارض نوسازی پرداخت کند.
رئیس دانشگاه ارومیه افزود: از آنجا که دانشگاه ارومیه در خارج از شهر قرار دارد بنابراین خیلی با شهرداری سر و کار نداریم و عوارض نوسازی نیز شامل حال دانشگاه ارومیه نمیشود لذا بحث اینکه دانشگاهها از پرداخت عوارض نوسازی معاف شوند برای دانشگاه ارومیه یک مسئله خیلی جدی نیست.
وی اضافه کرد: یک یا دو سایت دانشگاه ارومیه در داخل شهر ارومیه است که چندان نو نیستند و در شرف تخلیه برخی از آنها هستیم لذا شهرداری دیگر بر سر موضوعی مانند عوارض نوسازی نمیتواند از دانشگاه ارومیه مطالبه کند.
رئیس دانشگاه ارومیه از احداث 85 هزار مترمربع ساختمان طی دو سال خبر داد و گفت: شهرداری نمیتواند به دلیل ساخت این بناهای جدید از دانشگاه ارومیه طلب عوارض نوسازی کند.
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