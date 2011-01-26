نظارت بر درج برچسبهای قیمت در قزوین تشدید شد

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین شرایط حاکم بر بازار را مناسب ارزیابی کرد واظهار داشت: از زمان آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ‌ها و اجرایی شدن قانون، تغییری در میزان تخلفات صورت گرفته ایجاد نشده است.



وی عملکرد بازرسان سازمان بازرگانی را مناسب ارزیابی و با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال تصریح کرد: طی سه ماه اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ‌ها، بیش از 69 هزار و 744 مورد بازرسی صورت گرفته که از این تعداد 13 هزارو 95 پرونده متخلف تشخیص داده و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با ابراز امیدواری از تثبیت قیمت‌ها در ایام پایانی سال یادآورشد: با توجه به برنامه ‌ریزی‌های انجام شده در روزهای پایانی سال، کالاهای مصرفی این ایام با قیمت‌های مناسبی در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار خواهد گرفت.

کبیری با بیان این مطلب که حذف واسطه‌ ها باعث کاهش قیمت تمام شده می‌شود خاطرنشان کرد: با مدیریت تامین و توزیع کالا، مردم می‌توانند با قیمت‌های کمتری نیازهای خود را تامین کنند.

وی افزود: باید چگونگی کاهش قیمت تمام شده تولید و توزیع، مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله رضایت مصرف‌ کننده و تولید کننده به صورت توامان حاصل شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان گفت: مردم در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با مدیریت مصرف خود از ایجاد نیاز کاذب جلوگیری کردند که موجب موفقیت اجرای این قانون شده است و هم اکنون نیز در تنظیم بازار شب عید با گزارش تخلفات احتمالی از تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان بازرگانی امیدواریم بازرسان این سازمان را در تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار شب عید یاری کنند.