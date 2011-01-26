رژیم اسرائیل به بی نتیجه بودن تحریم ایران اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرلشگر "آویو کوچاوی" (Aviv Kochavi ) که روز گذشته (سه ‌شنبه) در نخستین جلسه توجیهی خود خطاب به هیئتی مرتبط با امور دفاعی متشکل از نمایندگان کنیست صحبت می کرد، گفت: تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته ‌اند اما بر برنامه هسته ‌ای ایران تأثیری نداشته ‌اند.

وی با این اظهارات در واقع مخالفت خود را با برآورد آمریکا که این تحریمها به ایران آسیب زده اعلام کرد.

این نظامی اسرائیلی افزود: ایران در حال ساخت بمب اتمی نیست ولی این کشور می تواند طی چند سال چنین کاری را بکند.

آویو کوچاوی پیشتر گفته بود، بعید است که ایران در حال حاضر اورانیوم 20 درصد تولید می کند بتواند غنای آن را به 90 درصد که برای ساخت بمب لازم است ارتقا دهد.



همچنین این گفته‌های در حالی است که مئیر داگان، رئیس سابق موساد، ماه گذشته گفت که "به دلیل مشکلات فنی و عواقب جدی تحریم‌ها بر ایران و یک سری مسائل دیگر"، تهران قادر نیست تا 4 سال آینده به بمب اتمی دست یابد.

به گفته تحلیلگران، میان موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، و آمان، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل رقابت وجود دارد.

رئیس سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: موضوع، دیگر این نیست که ایران چه وقت به بمب دست می‌یابد بلکه این است که چقدر وقت باقی مانده تا مقامات ایران تصمیم بگیرند غنی‌سازی اورانیوم را ارتقا دهند.