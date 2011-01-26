سید حسن نصرالله : حزب الله قدرت طلب نیست/ آمدن "میقاتی" فرصتی برای حل بحران لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "سید حسن نصرالله" گفت: در صحنه لبنان دخالتهای زیادی صورت گرفت تا به مرحله کنونی رسید، اما با دیگران تعامل مثبت خواهیم داشت. حمله گسترده ای علیه ما از سوی آمریکا و کشورهای غربی و برخی پایتخهای عربی صورت گرفت و حقوق ما نادیده گرفته شد.

نصرالله ادامه داد: چرا هنگامی که تظاهراتی از سوی مخالفان صورت می گیرد با محکومیت مواجه می شود اما هر اقدام که از سوی طرف دیگر صورت گیرد قانونی است و واکنشی ندارد. اگر برگزاری تظاهرات حق است چرا مخالفان را محکوم می کنند مشخص است که معیارها دو گانه ای وجود دارد.



وی افزود: منافع گروهی بر دیگری ترجیح داده می شود حسابهای سیاسی خاصی وجود دارد همه رویدادهای از دادگاه بین المللی تا کنون با هدف حمله به مقاومت بوده است. اما لبنان در برابر فرصت جدیدی قرار گرفته است تهدید علیه "نجیب میقاتی" تاثیری ندارد. گروه مقابل تجربه طولانی در وارونه جلوه دادن حقایق دارند.



دبیرکل حزب الله بیان داشت: اخیرا حرف و حدیث هایی مطرح است که نامزد حزب الله قصد دارد بر لبنان حکومت کند. قصد دارند که به موضوع صبغه مذهبی بدهند اما با آمدن میقاتی فرصتی برای لبنان و نجات آن از بحران فراهم شده است.



وی افزود: هیچ تمایلی برای تشکیل دولتی با طیف واحد وجود ندارد. اینکه گفته می شود حکومت آینده از آن حزب الله است در ادامه توطئه ها علیه مقاومت و حزب الله در داخل و خارج است و این موضوعی است که اسرائیل و آمریکا و برخی دیگر به آن دامن می زنند.



دبیرکل حزب الله بیان داشت: ما خواستار قدرت و حکومت نبوده و نیستیم بلکه ما حامی مردم لبنان هستیم. قبل از شهادت رفیق حریری از ما خواسته شد که در دولت مشارکت کنیم اما نپذیرفتیم زیرا ما قدرت طلب نیستیم.



سید حسن نصرالله ممانعت از تشکیل دولت در این کشور را توطئه صهیونیستی نامید و خطاب به آنها گفت: شما باید بدانید که بدون تشکیل کابینه هم مقاومت سینه های صهیونیست ها را نشانه خواهد گرفت.



سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود گفت: صهیونیستها از سال 2005 مدام علیه مقاومت توطئه کردند و باز هم درآینده ناکام خواهد ماند. باز تکرار می کنم ما فرزندان تشنه قدرت نیستیم و گروههای مختلفی از مخالفین را گردهم آوردیم اینها مطالباتشان را مطرح می کنند و ما هم این کار را می کنیم و اینکه حتماً وارد قدرت بشویم و آنرا بدست بگیرم چنین نیست و حزب الله بدنبال چنین مسائلی نیست و این بزرگترین تهمت علیه ماست که ما را قدرت طلب معرفی کنند.



وی افزود: ما انتظار نداریم که دولتها از مقاومت حمایت کنند. مدام ما را تخریب می کنند. همه از نجیب میقاتی حمایت کنید از ایشان می خواهیم تا دولت وفاق ملی را تشکیل دهد. همه فرزندان لبنان بیایند در این دولت گردهم بیایند و همبستگی داشته باشند. حتی اعتقاد ما این است که طرف شکست خورده در این جنگ سیاسی هم وارد دولت بشود. چه کسی می گوید که اعتقاد ما ایجاد یک حکومت تک صدایی است. خیر اینگونه نیست. لبنان شرایطی دارد که گروههای مختلف می توانند در کابینه هماهنگ باشند و برای سازندگی کشور تلاش کنند. اما برخی از کشورهای غربی و منطقه ای بر آن هستند تا تشکیل دولت را به تعویق بیندازند تا نتواند تشکیل شود.



این روحانی لبنانی همچنین گفت: این روزها اسرائیلی ها صدایشان را بلند کرده اند و "حزب الله هراسی" به راه انداخته اند؛ اینها صدای صهیونیستها، دشمنان لبنان و اعراب است. اسرائیلی ها دهها سال است که به لبنان چشم طمع دوخته اند. بارها حمله کرده اما به نتیجه ای نرسیدند در چنین شرایطی می گویم که مقاومت و ارتش لبنان آماده است حتی اگر کابینه ای نداشته باشیم مقاومت سلاح خود را به سینه صهیونیستها نشانه رفته است. اینکه فکر کنید کابینه نباشد می توانید به لبنان چشم طمع بدوزید اشتباه فهمیده اید. همه مسئولیت دارند که مراقب باشند و فرصت پیش آمده را مغتنم بشمارند. دولت تشکیل شود کار کند در صورت ناکارآمدی می توانید انتقاد کنید اگر غیر این باشد روشن می شود که افراد به بازی دموکراسی پایبند نیستند.



وی در ادامه به واقعه عاشورا و حماسه حسینی اشاره کرد و خطاب به حاضران گفت: امام حسین (ع ) امروز شما را دعوت می کند تا در برابر طاغوت های زمان مراقب باشید. امام حسین (ع) همواره از شما می خواهد تا صدای او را بشنویم و به او بگوییم که "یا حسین ما صحنه را ترک نمی کنیم و در میدان می مانیم و فریاد می زنیم لبیک یا حسین"