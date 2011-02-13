مهرها؛ علامتی برای تعیین مالکیت فردی سازندگان آن

به گزارش خبرنگار مهر، کنده کاری اولین اثر هنری انسان بدوی است که به وسیله آن تلاش شده خواستههای مادی و معنوی و امیال و محسوسات روحی و فکری انسان را به صورتی ساده تا آنجا که برای او با وسایل و امکانات محدود مقدور بوده است، منعکس کند.
مهرها از جمله آثار تمدنی است که سهم بسیار زیادی در شناسایی فرهنگ و آداب و رسوم ادوار کهن ایران دارد.
با ورود به هزاره چهارم پیش از میلاد مرحله جدیدی در مناسبات تجارتی و معاملات پدیدار شد. مهر کردن انواع کالاها و ظروف ، کوزهها و خمرههای مایعات، علاوه بر ثبوت عمل تملک، مفهوم امضاء صاحب کالا را نیز داشته است. این نوع اعلام مالکیت بعدها در امور تجارتی، اقتصادی و مالی موجب تسهیلات بیشماری شد. اسناد مالی، اداری و فرمانها به این ترتیب مهر شده و به نقاط دور یا نزدیک فرستاده میشد.
اثر مهرهای به دست آمده بر روی گل رس و یا قبر با نقوش مختلف، به وسیله دوالی چرمی به کالا وصل شده و یا بر دهانه ظروف و خمرهها قرار میگرفتند.
نقش مهرها در دورههای مختلف متفاوت است و این نقشها نشانه گویایی از پیشرفت هنر و تمدن، آداب و رسوم، وضع زندگی و جوامع و اعتقادات و اندیشه مردمان آن دوران است.
کهنترین مهرها متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد بوده و از گل پخته، سنگ گچ، سنگ مرمر سفید و شیری ساخته شده است و در دورانهای بعدی از قیر، استخوان، عاج، سنگ یشم، سنگ آهن، لاجورد، عقیق، برنز و ... استفاده میشد.
مهرها به اشکال ظاهری مختلف ساخته شدهاند. از جمله آنها مهر لول یا استوانهای است که پیرامون سطح آن نقش کنده شده است و نیز مهر نیم کروی که در سطح تخت آن نقش کنده شده است. در مهرهای تخت نیز نقش در یک طرف صاف مهر کنده شده و سطح دیگر دارای حلقه یا دستهای یا سوراخی جهت گذراندن تسمه یا بند است.
نقوش ابتداییترین مهرها از خطوط ساده هندسی، حیوانات، حشرات، ماه و ستاره و خورشید، انسان و حیوان است. برگزیدن نقوش انسانی، حیوانی و نیمه حیوانی- انسانی، صورتهای فلکی برای مهر، علاوه بر آنکه علامت مشخص صاحب مهر است، برای انسان آن روزگار، با همه ناشناختههایش و نیز مصائب و خطرات روزمره به منزله طلسمی بوده که صاحب آن را در پناه خود از شر ارواح پلید نگهداری و نگهبانی میکرده است.
انسان با به همراه داشتن چنین مهرهای (طلسماتی)، به نوعی احساس آرامش و امنیت دست مییافت.
مهرهای بینالنهرین:
در بناهای متعلق به کلده و آشور، مهرههای کوچکی یافت شده که از سنگ خارا ساخته و تزئین شده است. بر روی اغلب این مهرهها که شکل مخروطی دارند، صحنههایی افسانهآمیز، یا مذهبی حک شده است که معرف چگونگی تمدن و هنرهای مختلف ماوراء قرون و اعصار تاریخی کلده و آشور است.
مهرهای استوانهای شکل که منشاء اصلی آن بینالنهرین و از جنس سنگ نرم و کربنات کلسیم بوده، به عنوان نشانه ای از هویت صاحب قبر، قسمتی از وسایل دفن مرده را تشکیل میدهند.
این مهرها را گاهی هم به عنوان تبرک با خود حمل میکردهاند، ولی آن دسته از مهرها که اختصاص به قبرها دارد، فقط از نظر اشکال هندسی مورد توجه قرار میگیرند. نقوش این مهرها، اغلب بز کوهی با شاخهای بلند بوده که در کنار چشمهای مشغول نوشیدن آب است و یا تصاویری از جنگ حیوانات وحشی مانند شیر، ببر، پلنگ و یا گوزن و گاو و بالاخره نقش اشخاص و یا تابلوهایی مذهبی که در میان آنها گاهی تصاویر نیم تنه خدایان نیز نقش شده است.
گلمهرها:
گلمهرها که همان اثر مهرهای باستانی است، نقش پلمپها را بر روی کالا و یا در هامش اسناد و فرامین حکومتی، ایفا میکردند. گلمهرها همانند مهرها در ادوار تاریخی از بارزترین شاخصههای تمدنی به حساب میآیند. این آثار بیانگر وجود نظامی هماهنگ و فراگیر در امور مالیاتی کشور، داد و ستد، مالکیت املاک و ... در تاریخ تمدن بشری است.
ریچارد فرای در مقاله مهرواره (BULLAE) آورده است که مهرواره برای مهر و موم کردن اسناد و اجناس تجاری و کاروانی به کار میبردند.
هنر به کار رفته در مهرها به خوبی بر گلمهرها منتقل شده و آثاری با نقوش برجسته و به لحاظ هنری عالی را بر روی گلهای نیمه پخته و یا قیر به جا گذاشته است.
مهروارههای بسیار زیادی در انبارها و بایگانیهای دوره ساسانی به دست آمده است که دارای نشانههایی از شهرهای پراکنده بوده که بیانگر داد و ستد در سرزمینهای مورد نظر است.
تعاریف:
تعریف برخی از واژهها و اصطلاحات به کار رفته بر روی گلمهرها ضروری میمانند که به شرح زیر بررسی میکنیم:
آمارگر به ماموران مجرب و مسئول نظام مالیاتی دولت ساسانی در شهرها و شهرکها آمار گر میگفتند.
مغ مغها عموما نمایندگان مذهبی دربار ساسانیان در روستاها و شهرها بودند که در کنار آمارگران اوضاع اجتماعی و اقتصادی را کنترل میکردند. ظاهراً این دو دسته (آمارگران و مغها) در اواخر ساسانی، تحت تعالیم و مشورت اندرزبد جهت دریافت مالیات و نظارت بر اجرای قوانین مربوطه نقش اساسی را ایفا میکردند.
کوست کوست یا پادکوست به سرزمینی به مراتب وسیعتر از استان اطلاق میشد. در برخی موارد این سرزمین پهناور در برگیرنده چند ساتراپی بود.
واحدهای کوچکتر "رستاگ" نام داشت و معادل بخش و ناحیه بود. رستاگ مقابل شهر و به صورت روستا بوده است. مجموع چند رستاگ یک "کوره" یا "خوره" را تشکل میداد.
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