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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

با هدف تقویت روابط؛

اوباما در مارس به برزیل سفر می کند

اوباما در مارس به برزیل سفر می کند

رئیس جمهوری آمریکا از اولین سفر خود به برزیل و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی در ماه مارس (اواسط اسفند ماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه گفت: در ماه مارس اولین سفر خود را به برزیل و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی آغاز می کند.

اوباما خطاب به اعضای کنگره گفت که سفرش به برزیل، شیلی، السالوادور با هدف تقویت روابط با کشورهای آمریکای جنوبی صورت می گیرد.

همچنین رسانه های دولتی برزیل اعلام کرد که اوباما در سفر به این کشور درباره روابط دوجانبه آمریکا-برزیل و همکاری در زمینه انرژی گفتگو می کند.

سفر رئیس جمهوری آمریکا به برزیل در حالی صورت می گیرد که "دیلما روسف" از آغاز سال 2011 میلادی رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور آغاز کرده است.

کد مطلب 1239617

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