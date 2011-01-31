شکایت نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس حقوقی نیست

حجت الاسلام حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بررسی مجدد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از عملکرد هیئت رئیسه خبر داد.

وی که معتقد است این شکایت شائبه سیاسی دارد و حقوقی نیست، ادامه داد: شکایت کنندگان از عملکرد هیئت رئیسه در برسی طرح حمایت از مراکز آموزش عالی غیر دولتی به آئین نامه داخلی مجلس استناد کرده اند درحالی که همین آئین نامه اختیاراتی را به رئیس مجلس داده و آقای لاریجانی در اداره جلسه مجلس از اختیارات مصرح در این قانون استفاده کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر نمایندگان با این اختیارات مشکل دارند می توانند با اصلاح آئین نامه داخلی اختیارات رئیس مجلس را محدود کنند نه اینکه رئیس مجلس را به خاطر استفاده از اختیاراتش بازخواست کنند.

اسلامی یادآور شد: هیئت رئیسه مجلس درباره این شکایت نقطه نظراتی دارد و معتقد است که عملکردش براساس آئین نامه مجلس بوده است بنابراین مقرر شد این موضوع مجددا در کمیسیون اصل نود با لحاظ نقطه نظرات هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی از بررسی این شکایت در جلسه بعدی کمیسیون اصل نود مجلس در هفته آینده خبر داد.