توسعه حمل و نقل عمومی در صدر برنامه های مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر،جعفر تشکری هاشمی با اشاره به برگزیده شدن تهران به عنوان یکی از 5 شهر برتر جهان در توسعه حمل و نقل عمومی پایدار،اظهار کرد: اراده و تلاش مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی علی رغم تمام مشکلاتی که بر سر راه داشته یکی از دلایل انتخاب تهران جز 5 شهر برتر جهان در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی پایدار بوده است.

وی با تاکید بر این که حرکت جهشی و پرشتاب برای توسعه حمل و نقل عمومی از برنامه های اصلی شهرداری تهران است افزود: استقبال شهروندان تهرانی از حمل و نقل عمومی به حدی خوب بوده که مجامع بین المللی حمل و نقل ، مردم ما را شایسته حمل و نقل پایدار دانسته اند.

معاون شهردار تهران انتخاب تهران به عنوان یکی از 5 شهر برتر جهان از سوی سازمان ملل متحد و معتبرترین مجامع بین‌المللی در حوزه حمل و نقل را موفقیتی بزرگ دانست و افزود : توسعه خطوط مترو، خطوط اتوبوس های تندرو (BRT) و به کارگیری سیستم های هوشمند در مدیریت ترافیک محورهای اصلی انتخاب تهران به عنوان یکی از شهرهای برتر در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی پایدار بوده است.

وی ادامه داد : طی 5 سال اخیر ظرفیت جابه جایی مترو تهران به بیش از 5/2 برابر و تعداد ناوگان مترو به بیش از 2 برابر افزایش یافته است،همچنین شهروندان شاهد افزایش حدود 5/1 برابری توسعه خطوط درون شهری مترو (به استثنای خط حومه ای تهران- کرج) بوده اند.

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: سامانه اتوبوس های تندرو هم که در گذشته اصلا در کشور شناخته شده نبود برای اولین بار در تهران احداث شد و ما اکنون 5 خط یا به عبارتی 100 کیلومتر BRT در تهران داریم که روزانه 1 میلیون 800 هزار مسافر با این اتوبوس ها در شهر تردد می کنند.

تشکری هاشمی تاکید کرد : اگر چه از انتخاب تهران به عنوان یکی از شهرهای برتر دنیا در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی پایدار خشنود هستیم اما خود را در ابتدای راه می بینیم و با اطمینان از اینکه مسیر درست و مورد تایید مجامع علمی و تخصصی دنیا را در حال طی کردن هستیم با تمام توان و ظرفیت برای توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و مشکلات ناشی از آن تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در صدر برنامه های شهرداری تهران باقی خواهد ماند گفت: مدیریت شهری به جای پیگیری اقدامات زود بازده و کم اثر، تاکید بر اقدامات زیربنایی و بلند مدت و میان مدت دارد تا بتوانیم معضل ترافیک و مشکلات ناشی از آن را به صورت ریشه ای در تهران مرتفع سازیم.



