520 متقاضی در کرمانشاه تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عزیز الله نجفی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالجاری بیش از 830 تقاضا از سوی روستاییان برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی منازل روستایی ارائه شده که از این تعداد 636 مورد جهت عقد قرارداد به بانک عامل معرفی شده اند.

وی افزود: 520 مورد از درخواستهای ارائه شده به بانک عامل جهت اخذ تسهیلات مورد موافقت نهایی قرارگرفته که با استفاده از تسهیلات اخذ شده نسبت به مقاوم سازی واحد مسکونی خود اقدام کرده اند.

نجفی مبلغ تسهیلات اعطایی به هر واحد مسکن روستایی را 100 میلیون ریال با بازپرداخت 15 ساله و نرخ سود پنج درصد عنوان و تصریح کرد: روستاییان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان و ارائه درخواستشان، از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به مقاوم سازی منازل روستایی جهت مقابله با بلایای طبیعی و کاهش خسارات ناشی از بروز این پدیده ها، گفت: 743 روستا در سطح این شهرستان مشمول اجرای این طرح هستند که امید می رود با اطلاع رسانی و توجه روستائیان به این امر مهم موفق به اجرای طرح در سطح تمام روستاهای مشمول شویم.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کرمانشاه با اشاره به روند اجرای پروژه های مسکن مهر در شهرهای تابعه این شهرستان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 59 واحد انفرادی با استفاده از تسهیلات مسکن مهر در این شهرها در حال ساخت است.