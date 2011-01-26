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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

تالاب امیرکلایه سالانه میزبان 50 هزار پرنده مهاجر است

تالاب امیرکلایه سالانه میزبان 50 هزار پرنده مهاجر است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست شهرستان لاهیجان گفت: تالاب بین المللی و حیات وحش امیرکلایه این شهرستان هر سال بطور متوسط میزبان بیش از50 هزار پرنده مهاجر است.

حسین مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال به دلیل وقوع خشکسالی تعداد پرندگان مهاجر به این تالاب کمتر است ولی پیش بینی می شود به حد متوسط هر ساله یعنی 50 هزار برسد.

وی خاطر نشان کرد: تالاب بین المللی امیرکلایه هزار و 230 هکتار مساحت دارد و در سال 1349 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

رئیس محیط زیست لاهیجان ادامه داد: هر ساله انواع پرندگان مهاجر از مرغابی ها، اردکها، اردک سرحنایی، اردک تاجدار، انواع چنگرها، پلیکان، قوها و عقابهای تالابی در این پناهگاه دیده می شوند.

کد مطلب 1239633

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