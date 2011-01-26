به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "رنگین کمان" با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی و تفهیم سه محور رهبری، وحدت کلمه و ایمان به خدا برای رسیدن به پیروزی به زبانی شیوا و کودکانه برای مخاطب گروه سنی پخش می‌شود.

- ویژه برنامه "نردبان" هم برای گروه سنی نوجوان با موضوع هر روز انقلاب اسلامی روی آنتن می‌رود. مجموعه تلویزیونی "شب می‌گذرد" به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی مهدی همایونفر و نویسندگی عباس نعمتی پخش می‌شود. در این سریال با موضوع حوادث و وقایع دهه 50 پرویز پورحسینی، فرخ نعمتی، مجید مظفری، مهدی پاکدل، بهناز جعفری و ... بازی کردند.

- مجموعه تلویزیونی "تاصبح" که برای اولین بار در سال 85 از شبکه تهران پخش شد،امسال نیز از دهه دوم بهمن هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این سریال به کارگردانی مجید جوانمرد و محمد باشه آهنگر بازیگرانی همچون پروانه معصومی، مجید مظفری، محمد کاسبی، عسل بدیعی، امین زندگانی، ستاره اسکندری، رامتین خداپناهی و ... بازی کردند و داستان درباره چند جوان از اقشار مختلف جامعه است که درگیر انقلاب می‌شوند.

آیتم های برنامه "سلام تهران" در ایام دهه فجر هم اعلام شد: بررسی وقایع دهه فجر از 12 تا 22 بهمن در لوکیشن‌هایی که این اتفاقات جاری شده است. پخش مستندهای جذاب برای دهه فجر، پخش قصه‌های یا باد آن روزگاران و ...

- ویژه برنامه "راه" با ساختار ترکیبی- میزگرد با موضوع انعکاس پیشرفتهای انقلاب اسلامی از زبان مبتکرین ومخترعین برجسته کشور پخش می‌شود.

- ویژه برنامه "از ثری تا ثریا" در خصوص دستاوردهای علمی- دانشی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی آنتن می‌رود. ویژه برنامه "ایرانیان" به صورت هفتگی با معرفی نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی غلامرضا باقری تیهه می‌شود.

- مستند ویژه "روزی برای بودن" با موضوع انقلاب اسلامی پخش می‌شود. "پلک" هم شامل گزیده ویژه برنامه‌های دهه فجر در سال‌های گذشته است که روی آنتن می‌روند. برنامه "نوای محرم" در دهه آخر صفر از شبکه تهران پخش می‌شوند.