آرسنال به دیدار نهایی جام اتحادیه انگلستان صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای انگلستان سه شنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای آرسنال و ایپسویچ آغاز شد.
این دیدار که به میزبانی آرسنال و در ورزشگاه امارات برگزار شد در پایان به برتری 3 برصفر شاگردان آرسن ونگر انجامید.
برای تیم آرسنال در این دیدار خانگی نیکلاس بنتنر (61)، لورن کوشیلنی (64) و سسک فابرگاس (77) گلزنی کردند. آرسنال با این نتیجه در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 3 بر یک از سد ایپسویچ گذشت به دیدار نهایی جام اتحادیه باشگاههای انگلستان صعود کرد.
در دیگر دیدار این مرحله تیمهای بیرمنگام و وستهام به مصاف هم خواهند رفت.
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