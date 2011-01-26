حمام باغ "له له" کرمان دو قرن زیبایی در آغوش آب و زباله

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمام باغ له له کرمان که روزگاری یکی از زیباترین بناهای تاریخی کرمان و مرکز نظافت و بهداشت این شهر تاریخی بود این روزهای مملو از فاضلاب شهری و مرکز تجمع معتادان و ولگردان و به عاملی غیر بهداشتی در بافت قدیم شهر کرمان تبدیل شده است.

این بنای تاریخی، چون زیبایی خفته در آغوش خاک و خاشاک و البته فاضلاب شهری کرمان آرمیده است و به نظر می رسد اراده ای برای خارج کردن این بنا از وضعیت کنونی وجود نداشته باشد و بنایی که روزگاری مایه فخر مردم کرمان بود امروز به مرکز تجمع فاضلاب شهری کرمان تبدیل شده است.

هنوز هیاهوی مردم کرمان در حمام باغ له له به گوش می رسد

در انتهای کوچه پس کوچه های اطراف خیابان اصلی شهر کرمان که به محله باغ له له می رسد با این حمام تاریخی مواجه می شویم که زمانی گرمابه ای در کنار سلمانی، بقالی و قصابی و...بود و سر و صدای فروشندگان و مردم پر از زندگی و نشاط از این بناها به گوش می رسید.

آب گرفتگی حمام باغ له له

این بنا در جوار خیابان قبه سبز قرار دارد که چند سالی است ارتباط دو قسمت محله باغ له له را از هم قطع کرده و همین مسئله بافت یکنواخت سنتی محله را به دو قسمت مدرن و سنتی تبدیل کرده است و نمای نامناسبی در فضاسازی شهری ایجاد کرده است.

درست زمانی که محله قدیمی شهر کرمان نیاز به توجه دارد تا زیباییهای گذشته خود را به همگان نشان داده و دل علاقمندان به سنتهای دیرینه دیار کریمان را شاد کند در خاک و خاشاک نشسته و انگار حمام محله تاریخی له له یک بنای مخروبه است.

بنای این حمام که به دو قرن گذشته مربوط می شود یکی از کارهای زیبای مربوط به گذشتگان است که در کنار مسجد و تکیه باغ له له ساخته شده بود و در کنار رونق مسجد این بنای حمام است که نادیده گرفته شده است.

کاشی های آبی و فیروزه ای حمام در زیر فاضلاب

پلکانی بودن ورودی این حمام و وجود کاشی کاری های آبی فیروزه ای زیبا در قسمتهای مختلف این بنا یکی از زیباییهای این مکان تاریخی است.

حمام باغ له له در حال غرق شدن

وجود چندین خزینه و محل شستشو که تا چند سال پیش این حمام را قابل استفاده کرده بود یکی دیگر از دلایل نگرانی از سرنوشت این حمام است و مردم محله باغ له له که روزگاری یکی از زیباترین محلات شهر کرمان را به دلیل وجود باغی زیبا داشتند اکنون در طرح های شهرسازی اسیر دوگانه سازی مدرن و سنتی شده اند و حمام این محل که جز بناهای تاریخی و یادگار نسل های گذشته است بدتر از محله، اسیر خاک و مخروبه هاست.

در وردوی این حمام با کمال تعجب مکانی پر از زباله و باقیمانده نخاله ها و خاکها و آب لجن است و باور نکردنی است که این بنایی تاریخی که روزگاری چشم و چراغ این شهر و قلب شهر کرمان بود امروز اینگونه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

افزایش سطح آبهای زیر زمینی حمام باغ له له را تهدید می کند

اما مشکل اصلی این حمام افزایش سطح آبهای زیر زمینی در زیر پی این حمام است به گونه ای که اکثر قسمت های این بنا به گونه ای پفکی مانند و شوره زده شده اند و با کوچکترین برخوردی احتمال ریزش قسمتی از پوسته دیوار وجود دارد و البته یکی از زیبا ترین قسمت های حمام که محل تجمع مشتریان حمام در روزگار گذشته بوده است و با کاشی کاری زیبایش هنوز هم قابل تحسین است به شکلی عجیب مملو از آبهای زیر زمینی ناشی از فاضلاب شهر است و هر لحظه امکان اینکه از پی فرو بریزد، وجود دارد.

سر در حمام باغ له له

آبهای زیر زمینی 80 درصد بناهای تارخی کرمان را تهدید می کند

معاون مرمت و نگهداری سازمان میراث فرهنگی چندی پیش در گفتگویی علت تخریب برخی بناهای تاریخی را کمبود بودجه نگهداری و مرمت این بناها دانسته است و در کنار آن مسئله بالا آمدن این آبهای زیرزمینی را یکی از خطرات جدی برای بیش از 80 درصد بناهای تاریخی شهر کرمان اعلام کرد.

محسن موحدی یکی از کانونهای خطر را همین حمام باغ له له کرمان عنوان کرده است.

وی خواستار حل معضل آبهای زیرزمینی در کوتاه ترین فرصت ممکن برای حفظ بناهای تاریخی این شهر شد.

در صورت ادامه روند فعلی حمام باغ له له به عنوان مهمترین بنایی که در معرض تخریب آبهای زیرزمینی واقع شده است در آینده شاهد وضعیتی اسفبارتر از موقعیت کنونی خواهد بود.

حمام کهن کرمان غرق شد

هر چند که هم اکنون نیز این بنای کهن کرمان در دریای از آبهایی که از اعماق زمین بالا آمده اند غرق شده است.

ریزش ستونها و سقف حمام

حمام باغ له له قسمت های مختلفی دارد که می تواند تا ساعتها بینندگان علاقمند به آثار تاریخی را متحیر خود کند ولی متاسفانه در حال حاضر هر بیننده ای که این بنا را از نزدیک می بیند از خرابی بیش از حد بنا که اخیرا با بالا آمدن آبهای زیر سطحی بر تخریب آن افزوده شده است سرخورده و متحیر می شود.

حمام باغ له له اکنون در قسمت های بیرونی به محل بازی کودکان و تخلیه زباله توسط مردم و در قسمتهای داخلی به محل حضور معتادین تبدیل شده است.

کاشیکاری منحصر به فرد حمام صدمه دیده است

آب بالا آمده دیواره های زیبای این بنا را دچار شوره زدگی و بقیه بنا را دچار بوی نم و نا کرده و خار و خاشاک و زباله هایی که باد با خود می آورد پناهگاه خوبی بنام حمام باغ له له دارند.

مردم محله باغ له له که اصولا کرمانیهای اصیل هستند هر کدام در مورد این حمام چیزی می گویند.

حمام مرکز تجمع معتادان شده است

زن میانسالی که از جمله مشتری های سالیان قبل این حمام بوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بچه که بودیم منتظر می شدیم که به حمام بیایم چرا که کاشی های قشنگی داشت و ما بچه ها دوست داشتیم درون حوض آبیش شنا کنیم ضمن آنکه در آن زمان در هر خانه حمام جداگانه وجود نداشت و مردم بخصوص در محله های قدیمی برای استحمام به حمام عمومی می رفتند.

آبگرفتگی بناهای تاریخی کرمان

وی ادامه داد: الان 14سال یا بیشتراست که دیگر حمام سوت و کور شده و کسی سری به این حمام نمی زند، چند سال پیش بازسازی کمی روی آن انجام دادند و تمام شد، دیگر کسی به اینجا سر نزد.

وی افزود: این حمام به دلیل شرایط کنونی خود به عاملی برای تجمع معتادان و حشرات و عامل غیر بهداشتی تبدیل شده است.

وی از مسئولان خواست این بنا را ساماندهی کنند و یا حداقل اطراف حمام حصارکشی کنند که در صورت ریزش برای کسی خطرنداشته باشد و معتادان هم نتوانند درون ان تجمع کنند.

بسیاری از سالمندان کرمان از حمام باغ له له خاطرات فراموش نشدنی دارند

پیرمردی که روبرو این حمام برعصایش تکیه زده است با گلایه از وضعیت حمام و احتمال ریزش آن گفت: حمام که جای خود دارد، روزگاری اینجا مرکز شهر بود خیابانهای اصلی را به هم اتصال می داد مردم برای حمام رفتن از فاصله دور به اینجا می آمدند چون زیبایی این حمام با کاشی های آبی و محیط دلپذیرش خاطره انگیز بود.

وی افزود: باغ له له معروف بود ولی حالا انگار نه انگار اینجا جز آثار باستانی است.

وی اضافه کرد: پشت بام این بنا هر لحظه امکان فروریزش دارد خزینه هایش را نگاه کنید، آب لجن همه جا را پر کرده است آبهای زیر زمینی هم که تمام حمام را گرفته است و چیزی از حمام نمانده است.

پیرمرد با اشاره به بازی بچه ها در اطراف این حمام گفت: این وضعیت خیلی خطرناک است و هر لحظه امکان دارد بخشی از حمام در اثر نم کشیدن پایین برود و یا کسی درون این آبها بیفتد.

مسئله بالا آمدن آبهای زیر زمینی شهر کویری کرمان که ناشی از عدم وجود سیستم جمع آوری فاضلاب شهری است، این روزها بسیاری از بناهای تاریخی کرمان را تهدید می کند و زنگ خطر را به صدا در آورده است و تنها اقدام مسئولین شهری تخلیه این آبها در زیر بنای مسجد جامع شهر است که به دلیل پایین بودن سنگ کف در معرض خطر 100درصدی قرار گرفته است و دیگر آثار چون این حمام چند صد ساله از توجه مسئولین دور مانده اند.