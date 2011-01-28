تولید نیمه صنعتی نانوآلیاژ ضد آتش برای واحد پتروشیمی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف جهانی از محققان این پروژه با بیان اینکه آلیاژهای PC/ABS (پلی کربنات) دارای مقاومت به ضربه بالا و حساسیت کم به ترک به خصوص در دماهای پایین است، افزود: این خواص موجب استفاده از این آلیاژها در صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و وسایل ورزشی شده ‌‌است ضمن آنکه در اکثر صنایع ضد آتش بودن این آلیاژ از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه در این پروژه با افزودن همزمان ترکیبات فسفره و نانورس به آلیاژهای PC/ABS، مقاومت در برابر شعله این آلیاژ بهبود قابل توجهی یافته ‌است اظهار داشت: ترکیبات نانورس، هر چند سرعت ایجاد حرارت را کاهش می دهند اما به تنهایی بازدارنده آتش خوبی نیستند و در به تاخیر انداختن اشتعال تاثیر مثبتی ندارند.



این محقق هدف از اجرای این پروژه را به دست آوردن شرایط لازم برای تولید یک محصول صنعتی با قابلیت اشتعال پذیری پایین به کمک فناوریهای نوین ذکر کرد و ادامه داد: این پروژه بر اساس قراردادی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای استفاده در واحدهای پتروشیمیایی مانند پتروشیمی خوزستان در فاز نیمه صنعتی انجام شده است.

جهانی با بیان اینکه مصرف بیش از نیمی از آلیاژ PC/ABS در تولید لوازم الکترونیکی و صنعت خودرو به منظور ضد آتش کردن است یادآور شد: مالکیت معنوی این پروژه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است و زیرساختهای تجاری شدن این پروژه در واحد پتروشیمی خوزستان و شرکت "درخشان ساز" وجود دارد.