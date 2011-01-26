عاملان انتحاری؛ چالشی پایدار در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در مقاله ای با اشاره به سرگردانی دولت روسیه برای مقابله با تروریسم و انفجار اخیر در فرودگاه "دامادیدووا" در مسکو نوشت: حمله تروریستی دوشنبه گذشته در فرودگاه "دامادیدووا" در مسکو که به کشته شدن دستکم ۳۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر منجر شد، و دومین انفجار مرگبار در پایتخت روسیه در 10 ماه گذشته بود، این سوال را بار دیگر در ذهن مردم ایجاد کرد که آیا دولتمردان توانایی کنترل حملات تروریستی را دارند یا نه؟

شینهوا در ادامه این گزارش می نویسد: درحالی که سیاستمداران روسی از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا فرمانداران منطقه ای بیانیه تندی را پس از انفجار فرودگاه دامادیدووا بیان کردند، تحلیلگران و کارشناسان براین باورند که مقامات در عمل اقدام مهمی را انجام نمی دهند.

در همین حال "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه که آمده می شد تا برای شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس به سوئیس سفر کند و نخستین سخنران این مجمع باشد پس از شنیدن خبر این انفجار، سفر خود به مجمع اقتصاد جهانی داووس را لغو کرد و تنها گفت: عاملان این بمبگذاری را دستگیر و مجازات خواهد کرد.

کارشناسان سیاسی بر این باورند: پس از انفجار فرودگاه دامادیدووا این سوال در ذهن شهروندان روسی ایجاد شد که مقامات این کشور برای مقابله با حملات تروریستی احتمالی چه اقداماتی را انجام می دهند.

در همین حال "ولادیمیر لوتسنکو" سرهنگ بازنشسته "کا گ ب" به خبرگزاری شینهوا گفت: برای حفاظت از جان مردم روسیه و مقابله با تروریست ها نمی توان تنها به اسلحه اکتفا کرد. وی افزود: هر فردی باید این موضوع را درک کند که ملت روسیه دچار جنگ علیه تروریسم شده است، تروریست ها را نباید به عنوان مجرمان عادی در نظر گرفت.

همچنین "آندری سولداتوف" کارشناس برجسته روسی در امر مبارزه با تروریسم و عملیات های سری پیش بینی کرده بود که پس از انفجار متروی مسکو در مارس 2010، غیرممکن است اوضاع امنیتی در روسیه در سال 2011 بهتر شود.

شینهوا در ادامه این مقاله می نویسد: انفجار اخیر در فرودگاه دامادیدووا بر پیش بینی های سولداتوف جامه عمل پوشاند و تحقیقات نشان می دهد که این حمله از سوی یک یا چندین عامل انتحاری که تاکتیک مورد استفاده تروریست ها است، صورت گرفته بود.

مأموران روسی می‌گویند که در محل انفجار در فرودگاهد امادیدووا سر فردی ۳۰ تا ۳۵ ساله را یافته اند که ظاهر عربی داشته است که به باور این مأموران به احتمال زیاد متعلق به بمبگذار انتحاری است.

این در حالی است که اینترفکس به نقل از دیگر مقامهای امنیتی روسیه گزارش می دهد که فرد بمب‌گذار احتمالاً از اهالی قفقاز شمالی بوده‌است. منطقه شمال قفقاز که جمهوری چچن نیز در آن واقع شده در سالهای گذشته صحنه درگیری میان نیروهای روسی و مخالفان محلی بوده‌ است.