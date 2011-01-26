اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جلال خاکزادیه پرتابگر تبریزی دومین مدال تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان ایران را در رقابت‌هایی جهانی نیوزلند کسب کرد.

جلال خاکزادیه در سومین روز از رقابت‌های دو و میدانی معلولان جهان با ثبت رکورد 39.46 در رشته پرتاب دیسک نشسته کلاس پزشکی F43 ، در بین 18 شرکت‌کننده موفق به کسب مدال برنز شد.

برنز خاکزادیه در کلاس ادغامی f41.42.43 ، دومین مدال ملی ‌پوشان دو و میدانی کشورمان در این رقابت‌ها است.

سیامک صالح فرج‌زاده دیگر ورزشکار ایران در این رشته و کلاس به عنوان پنجم رسید.

تیم ملی ایران با 10 ورزشکار، 27 دی‌ ماه عازم رقابت‌های جهانی شده است.

بیش از هزار ورزشکار از 80 کشور جهان در این مسابقات که انتخابی پارالمپیک 2012 لندن هم به حساب می ‌آید، شرکت کرده‌اند.

رقابت‌های جهانی دو و میدانی معلولان، از دو تا 10 بهمن‌ماه در ورزشگاه "کویین الیزابت پارک " کرایست چرچ نیوزلند برگزار می ‌شود و جلال خاکزادیه و سیامک صالح فرج‌زاده نمایندگان ورزش آذربایجانشرقی در رقابتها هستند.

بوریس شیپلوسکی رکابزن پتروشیمی تبریز در رده پنجم ایستاد

مرحله چهارم شانزدهمین دوره تور بین‌المللی لانگکاوی مالزی در حالی به پایان رسید که بوریس شیپلوسکی از تیم پتروشیمی تبریز در رده پنجم ایستاد.

رده پنجمی، بهترین جایگاه نمایندگان دوچرخه‌سواری ایران در مرحله چهارم تور بین‌المللی لانگکاوی مالزی بود.

در این مرحله مارسل کیتل از آلمان اول شد، انور مانان از مالزی دوم و آندره گاردین از ایتالیا سوم شدند.

در این مرحله مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز در رده 13، علی رضا حقی از تیم دانشگاه آزاد در رده 17، حمید شیری سیسیان از تیم سورن در رده 27، ابوالفضل نظری از تیم سورن در رده 38 و حسین عسگری از پتروشیمی تبریز در رده 39 ایستادند.

سایر رکابزنان سه تیم ایرانی حاضر در این دور از مسابقات در رده‌های مختلف بعدی جدول قرار گرفتند.

تیمهای پتروشیمی و سورن تبریز به همراه تیم دانشگاه آزاد اسلامی از تهران نمایندگان کشورمان در این رقابتها هستند.

تیم دوچرخه سواری تازه تاسیس سورن تبریز برای اولین بار از سال 2011 پای در رقابتهای برون مرزی گذارده است.

گسترش فولاد تبریز میزبان تیم دخانیات تهران

تیم گسترش فولاد تبریز در هفته سوم دور برگشت مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های کشور میزبان تیم رده سومی جدول تیم دخانیات تهران خواهد بود.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز از هفته سوم روز پنج شنبه هفت بهمن ماه از ساعت 15 پذیرای تیم تهرانی خواهد بود که در تعقیب این تیم برای رسیدن به رده دوم جدول است.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در هفته هفتم مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های کشور سه بر صفر تیم نفت و گاز گچساران را از پیش روی برداشت تا با 14 امتیاز به صدر جدول برسد و با برد تیم نفت و گاز گچساران با یک بازی بیشتر به صدر جدول دست یافت.

مصاف حساس شهرداری تبریز با کاله جوان آمل به امید باختن گاز سرخس

تیم والیبال شهرداری تبریز چهارشنبه شش بهمن ماه در خانه والیبال شهید اقدمی تبریز پذیرای تیم کاله جوان آمل خواهد بود.

تیم والیبال شهرداری تبریز جمعه هفته گذشته در گاز سرخس سه بر دو باخته بود و برای جبران شکست خود برابر صدرنشین تیم کاله جوان آمل را قربانی خود سازد تا در صورت باخت گاز سرخس به شهدای نور به صدر جدول برسد.

تیم والیبال شهرداری تبریز با این باخت همچنان با دو امتیاز در تعقیب تیم گاز سرخس است .

دیدار تیمهای والیبال شهرداری تبریز و کاله جوان آمل ساعت 16 برگزار خواهد شد

اسمیلسکی عملکرد گلزن سابق نساجی را تائید کرد

مهاجم سابق نساجی مازندران پس از حضور در تمرینات تیم فوتبال ماشین سازی تبریز توانست رضایت کادر فنی این تیم را جلب کند.

فرشاد ضیاء تبار که جهت ارزیابی فنی در تمرینات چند روز گذشته ماشین سازی حضور یافته بود، توانست رضایت اولیه زوران اسمیلسکی را جلب کند.

این مهاجم، سابقه حضور در تیم های مختلفی همچون نساجی مازندران، شموشک نوشهر، شهید قندی یزد و شهرداری بندر عباس را در کارنامه دارد.

وی همچنین یکی از بهترین گلزنان لیگ دسته یک طی سال های گذشته بوده است.

علاوه بر ضیاء تبار ، احتمال پیوستن " اسلاویشا جوکانویچ " مهاجم فصل گذشته پتروشیمی تبریز نیز به ماشین سازی وجود دارد.

این مهاجم صرب یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پتروشیمی در فصل گذشته بود.

وی در دیدار پتروشیمی و پرسپولیس در جام حذفی سال پیش، تنها گل تیم تبریزی را به زیبایی وارد دروازه حریف کرد.

ماشین سازی در نیم فصل اول رقابتهای لیگ دسته یک، علیرغم ارائه بازی های خوب در امر گلزنی چندان موفق عمل نکرد و زوران اسمیلسکی سرمربی مقدونیه ای این تیم برای حل این معضل در صدد به خدمت گرفتن یکی ، دو مهاجم گلزن است.