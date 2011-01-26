تمام مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت در ثلاث باباجانی اجرا شد

علی هاشمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: 13 مصوبه دور اول و دوم سفر استانی هیئت دولت در این شهرستان با اعتبار بالغ بر 16 میلیارد تومان به طور کامل اجرا شده است .

وی مهمترین این پروژه ها را احداث پست 63.20 کیلو ولت، احداث ناحیه صنعتی، احداث و تجهیز مرکز فنی و حرفه ای، احداث پنج کیلومتر راه روستایی، احداث دو سالن ورزشی و راه اندازی دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

فرماندار ثلاث باباجانی افزود: 38 طرح و پروژه با اعتبار 99 میلیارد تومان برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه از طرف این فرمانداری پیشنهاد شده است.

هاشمی نیا مهمترین این طرح ها را احداث بیمارستان 76 تختخوابی در شهر تازه آباد و تجهیز نمودن آن، بهسازی، تعریض و روکش آسفالت راه های تازه آباد - شیخ صله و تازه آباد - ازگله، احداث و آسفالت راه های روستایی در سطح شهرستان، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر تازه آباد، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز، تامین آب شرب روستاهای اقماری شهر ازگله از طریق سراب مامیشان و تامین منابع آّب شرب روستاهائیکه بدلیل خشکسالی با بی آبی مواجه گردیده اند،عنوان کرد.

وی همچنین احداث پایگاه امدادی و تکمیل ساختمان اداری هلال احمر مرکز شهرستان، احداث سالن ورزشی و نمازخانه مدارس در سطح شهرستان، احداث ساختمان دانشگاه پیام نور و خانه های سازمانی در شهر تازه آباد و ازگله، احداث شش ایستگاه پمپاژ در سطح شهرستان، توسعه و ایجاد فضای ورزشی روستایی و دیوارکشی سالنهای ورزشی دور دوم، احداث بازارچه مرزی (باراندازشهری) و احداث درمانگاه شبانه روزی و تجهیز آن در شهر ازگله را از دیگر پیشنهادات این شهرستان برای دور سوم سفر اعلام کرد.