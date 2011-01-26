منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت حضور علی کریمی در تیم ذوب آهن اصفهان گفت: در روزهای گذشته با علی کریمی صحبت کردم و قرار شد در این خصوص بنده با اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه هم گفتگو کنم که طی روزهای آینده وضعیت این بازیکن مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر شرایط طرفین برای همکاری مهیا باشد، خواهان حضور کریمی در ذوب آهن هستیم، اضافه کرد: علی کریمی بازیکن شاخصی است و می‌تواند به تیم ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کمک کند اما باید منتظر ماند تا وضعیت عقد قرارداد با این بازیکن مشخص شود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد دیدار تکراری این تیم برابر مس کرمان اظهار داشت: ما منتظر رای شورای استیناف هستیم تا وضعیت نهایی آن مسابقه را مشخص کند. البته در این شرایط هم تمرینات خود را برای حضور در آن دیدار به بهترین شکل پیگیری کرده‌ایم.

ابراهیم زاده در پایان گفت: در بازی ذوب آهن اصفهان برابر مس کرمان اتفاقات زیادی رخ داد ولی هنوز مشخص نیست در صورت تکرار این بازی، وضعیت محرومان آن مسابقه چگونه خواهد بود.

دیدار تیم‌های ذوب آهن و مس کرمان که با رای کمیته انضباطی تکرار خواهد شد، روز یازدهم بهمن‌ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام می‌شود.