علت حادثه ایران خودرو در دست بررسی است/ چهار نفر کشته شدند

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ساعت 12 شب گذشته یک کامیون حامل ضایعات ایران خودرو در داخل محدوده این شرکت در حال تردد بود که بنا به دلایل نامشخص با تعدادی از کارکنان این شرکت برخورد میکند.
وی ادامه داد: این خودرو یا دچار نقص فنی بوده و یا راننده وی مشکل داشته است که این موضوع از سوی کارشناسان راهور در حال بررسی است.
وی افزود: در این حادثه چهار نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند.
سردار رحیمی گفت: کارشناسان راهنمایی و رانندگی پس از تکمیل تحقیقات دلیل بروز حادثه را اعلام میکنند.
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