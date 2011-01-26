نخستین جشنواره رسانه و سلامت فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه رخشانی گفت: نخستین جشنواره و نمایشگاه رسانه های تصویری و دیجیتال حوزه سلامت، با اهداف جریان سازی و بستر سازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر سلامت با هدف آموزش همگانی و با تاکید بر ترویج شیوه زندگی سالم، 7 تا 9 بهمن برگزار می شود.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه ایجاد جایگاهی برای عرضه و ارزیابی رسانه های تصویری و دیجیتال حوزه سلامت، فراهم کردن محیطی به منظور ‌ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدید آورندگان آثار در حوزه سلامت است.

رخشانی تصریح کرد: این جشنواره با شعار "شیوه زندگی سالم، کلید سعادت " برگزار و تمامی اقدامات و برنامه های این دوره حول محور این شعار خواهد بود.

مدیر کل دفتر ارتقاء و آموزش سلامت وزارت بهداشت درباره محورهای اصلی نخستین نمایشگاه رسانه های تصویری و دیجیتال حوزه سلامت گفت: در این جشنواره چگونگی زندگی سالم در قالب محورهای اصلی تغذیه، دخانیات و مواد مخدر، فعالیتهای جسمی، حوزه سلامت روان، حوزه سلامت جسمی، بیماریها و حوزه سلامت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

رخشانی افزود: این جشنواره در سه بخش رسانه های تصویری، رسانه های دیجیتال و فرهنگ سازی و پژوهش برگزار می شود.

وی در پایان درباره عناوین و موضوعات مورد نظر در این جشنواره ابراز داشت: مهمترین عناوینی که در تولید آثار تصویری و دیجیتالی در حوزه سلامت مورد نظر است شامل سلامت معنوی، بهداشت حرفه ای، بهداشت فردی، بهداشت روان، بیماریهای واگیر، بیماریهای غیر واگیر، اعتیاد، بهداشت مدارس، بهداشت مادران، تغذیه، فعالیت بدنی، میانسالان، سلامت سالمندان، کمکهای اولیه، مسائل بهداشتی نوزادان و کودکان، حوادث، بهداشت نوجوانان و جوانان می شود.