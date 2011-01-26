صادرات تعاونیهای مرزنشین کردستان به مرز 36 میلیون دلار رسید

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای برنامه ریزی های صورت گرفته در استان و با توجه به افزایش حمایت های دولت، میزان صادرات صورت گرفته توسط تعاونی های مرزنشین از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کردستان به بیش از 36 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون صادرات تعاونی های مرزنشین استان کردستان از لحاظ وزنی 72 هزار تن و از لحاظ ارزش به مرز36 میلیون دلار رسیده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 376 درصد و از لحاظ وزنی 108 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در همین مدت میزان واردات تعاونی های مرزنشین استان کردستان از لحاظ ارزش دلاری 11میلیون دلار و از لحاظ وزنی 16هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب در بخش ارزش دلاری 413 درصد و در بخش وزنی نیز631 درصد رشد را نشان می دهد.

اسراری بیان داشت: سهمیه ارزی ابلاغ شده در سال 89 جهت حمایت از مرزنشینان و تعاونی های آنان در استان کردستان 23 میلیون دلار اعلام شده است که از این میزان تاکنون 50 درصد آن جذب شده و باید تلاش کرد تا پایان سال مالی 89 بقیه این سهمیه در استان کردستان جذب شود.

وی در پایان گفت: یکی از برنامه های اصلی استان کردستان در راستای حمایت از مرزنشینان تقویت و توسعه فعالیت تعاونی های مرزنشین است و در این راستا برنامه ریزی های جامعی تدوین و قرار است که با مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های مسئول در این حوزه اجرایی شود.