کره جنوبی زمان مذاکره با کره شمالی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، تاریخ پیشنهادی کره جنوبی برای انجام این مذاکرات 11 فوریه مطابق با 22 بهمن ماه اعلام شده و محور این گفتگوها بر سر مسائل نظامی دو کشور خواهد بود.

وزارت دفاع کره جنوبی همچنین اعلام کرد که پیشنهاد جداگانه ای برای توقف برنامه هسته ای کره شمالی داده که هنوز به تایید کره شمالی نرسیده است.

این مذاکرات در ادامه جواب مثبت کره جنوبی برای نشستن بر سر میز مذاکره با همسایه شمالی خود در هفته گذشته انجام می شود.

این اولین دیدار رسمی مقامات دو کشور برای گفتگو بعد از بحرانهای مرزی اخیر دو کره می باشد.



