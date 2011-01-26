میزان سرمایه گذاری صنعتی در گلستان 81 درصد رشد یافت

حسین طلوعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت در استان برای 95 واحد صنعتی پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری دو هزار و 568 میلیارد ریال صادر شده که موجبات اشتغال هزار و 566 نفر را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: مهمترین عامل رشد سرمایه گذاری صنعتی در 10 ماهه سالجاری، صدور پروانه بهره برداری شرکت سیمان پیوند گلستان است که سبب شده است تا استان گلستان از نظر سرمایه گذاری صنعتی در این مدت در سطح کشور در جایگاه شانزدهم قرار بگیرد.

وی همچنین جایگاه استان در کشور را از نظر تعداد واحدهای صنعتی ایجاد شده در مدت مذکور سالجاری هجدهم و از نظر اشتغال بیست و یکم عنوان کرد.

طلوعیان بیان داشت: با ادامه این روند و ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ و رشد سرمایه گذاری صنعتی در استان شاهد توسعه صنعتی و معدنی استان در سالهای آتی باشیم.

وی تعداد جوازتاسیس های صنعتی صادر شده در استان گلستان از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را 345 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری هفت هزار و 676 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال شش هزار و 112 نفر عنوان کرد.

سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: در 10 ماه سالجاری در صدور جوازتاسیس این استان از نظر تعداد در جایگاه چهاردهم، از نظر میزان سرمایه گذاری در جایگاه بیستم و از نظر اشتغال در جایگاه نوزدهم کشور قرار گرفته است.

گفتنی است هم اکنون تعداد 768 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 7515 میلیارد ریال و اشتغال 18 هزار و 67 نفر در استان گلستان مشغول فعالیت است.