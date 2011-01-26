منچستریونایتد از شکست به پیروزی رسید/ آستون ویلا از سد ویگان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری معوقه از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان سه شنبه شب تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه "بلومفیلد رود" به مصاف تیم بلکپول رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر 2 از پیش رو بردارد.

منچستریونایتد در حالی از سد میزبان خود گذشت که در نیمه اول با 2 گل تن به شکست داده بود اما در نیمه دوم به واسطه درخشش دیمیتار برباتوف به پیروزی 3 بر2 دست یافت. برای منچستریونایتد در این بازی دیمیتار برباتوف (72 و 88) و خاویر هرناندز (74) گلزنی کردند و گلهای تیم بلکپول نیز توسط کریگ کاثکارت (15) و دادلی کمپبل (43) به ثمر رسید.

سرخپوشان شهر منچستر با پیروزی مقابل بلکپول 51 امتیازی شدند و اختلاف خود با تیم دوم جدول را به پنج امتیاز رساندند.

دیشب همچنین در دیداری معوقه از هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر باشگاههای انگلستان تیم آستون ویلا در ورزشگاه DW از سد ویگان گذشت. برای آستون ویلا در این بازی خارج از خانه گابریل آگبنلاهور (50) و اشلی یونگ (61 - پنالتی) گلزنی کردند و تک گل تیم ویگان را نیز جیمز مک کارتی در دقیقه 80 به ثمر رساند. با این پیروزی تیم آستون ویلا 28 امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول لیگ برتر صعود کرد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 51 امتیاز

2- آرسنال 46 امتیاز

3- منچسترسیتی 45 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- چلسی 41 امتیاز

---------------------------------------------------------------------

18- ویگان 22 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- ولورهمپتون 21 امتیاز - تفاضل گل 17-

20- وستهام 21 امتیاز - تفاضل گل 19- (یک بازی بیشتر)