به گزارش خبرگزاری مهر، فرگوسن، مربی اسکاتلندی من یونایتد، در فهرست منتشر شده فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار با 222 امتیاز به عنوان برترین مربی فوتبال جهان حد فاصل سال های 1996 و 2010 انتخاب شده است. آرسن ونگر، مربی فرانسوی آرسنال ، با 186 امیتاز در رده دوم این فهرست قرار دارد و مارچلو لیپی از ایتالیا هم با 146 امتیاز سوم است.

بر پایه این گزارش، گاس هیدینک هلندی با 141 امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و خوزه مورینیو، مربی سال 2010 فوتبال جهان با 135 امتیاز ، پنجم است. پپ گورادیولا، مربی اسپانیایی بارسا نیز با 39 امتیاز در جایگاه 41 قرار دارد.

بر پایه گزارش سایت فدراسیون تاریخ و آمار، منصور ابراهیم زاده تنها مربی ایرانی حاضر در این فهرست است که با 5 امتیاز بالاتر از لوییجی دل نری (211) و آلبرتو زاکه‌رونی (214) در رده 199 قرار دارد.