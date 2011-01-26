همکاری تشکیلات خودگردان با "MI6" برای نابود کردن حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در زمان انتفاضه دوم مردم فلسطین علیه رژیم اسرائیل، ام آی شش طرحی محرمانه را آماده و آن را به "یاسر عرفات" رئیس وقت تشکیلات خودگردان ارائه کرد.

این طرح که در اصل نقشه نابود کردن حماس بود بر این اصل مبتنی بود که با بازداشت رهبران کلیدی حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی همچون الاقصی می توان آنها را زمینگیر کرد.

به نوشته این روزنامه، در سال 2004 خشونت علیه اسرائیل در سرزمین های فلسطینی افزایش یافته بود و علاوه بر حماس گروه هایی چون جهاد اسلامی فلسطین و الاقصی حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی انجام می دادند و آمریکا نیز تهدید کرده بود در صورتی که عرفات نتواند این خشونت را پایان دهد، واشنگتن کمک مالی خود به نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان را قطع می کند.

در آن سال مذاکراتی میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل در جریان بود و با بالا گرفتن انتفاضه مردم فلسطین رژیم صهیونیستی این مذاکرات را رها کرد و انگلیس برای آغاز مجدد آن راهکاریهای را ارائه داد که یکی از آنها طرح زمینگیر کردن حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی بود.

بر اساس اسناد فاش شده از سوی الجزیره، انگلیس حتی در امر آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان نیز دست داشت.

این اسناد علاوه بر آنکه حاوی اطلاعاتی درباره اقدامات یاسر عرافات هستند اطلاعاتی را نیز درباره "ابومازن" رئیس فعلی تشکیلات خودگردان در بر دارند که انتشار آنها موجب ناراحتی وی شده است.

بر اساس این اسناد، مذاکره ‌کنندگان ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین طی 10 سال گذشته بصورت پنهانی با رژیم‌ صهیونیستی مذاکره کرده و حتی در یکی از این مذاکرت که با حضور کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا برگزار شده بود، به ‌طور محرمانه موافقت کردند تا همه شهرکهای یهودی‌ نشین ساخته شده در بیت ‌المقدس شرقی، به جز یک مورد،‌ به اسرائیل ملحق شوند.

اسناد منتشر شده از سوی الجزیره حاوی نکات دیگری هستند که به نوشته دیلی تلگراف قرار است به تدریج توسط رسانه های انگلیسی منتشر شود. برخی از این اسناد حاوی مطالب زیر هستند :

- عقب‌ نشینی مذاکره ‌کنندگان فلسطینی و ارائه تخفیف به رژیم اسراییل در موضوع بسیار حساس حق بازگشت آوارگان فلسطینی

- درخواست خصوصی مقامات اسراییلی برای انتقال شهروندان عرب ساکن در اسراییل به کشور جدید فلسطینی

- همکاری مخفی نیروهای امنیتی رژیم اسراییل و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین

- مقامات اسراییلی پیشاپیش و به طور خصوصی مقامات حکومت خودگردان فلسطین را از حمله سال 2009-2008 به غزه (جنگ 22 روزه) مطلع کرده بودند.

- پیشنهاد خصوصی مقامات فلسطینی برای معاوضه منطقه عربی شیخ جراح در بیت المقدس شرقی با زمینهایی در مناطق دیگر

- پیشنهاد جنجالی اداره مشترک حرم شریف در شهر قدیمی بیت المقدس